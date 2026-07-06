ONU propone pacto global para proteger a niños de la inteligencia artificial: “No pueden ser conejillos de indias”

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó a establecer un pacto internacional para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos de la inteligencia artificial (IA), al advertir que el avance acelerado de esta tecnología supera la capacidad de los gobiernos para regularla.

Durante la inauguración del primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial, celebrado en Ginebra, el diplomático afirmó que ningún menor debe convertirse en “un conejillo de indias de una IA no regulada” y planteó una serie de medidas para fortalecer la protección de la infancia en el entorno digital.

¿Qué propone la ONU para proteger a los niños de la inteligencia artificial?

Guterres presentó un acuerdo basado en tres principios fundamentales. El primero consiste en exigir que las empresas tecnológicas demuestren que sus sistemas de inteligencia artificial son seguros para los menores antes de ponerlos a su disposición.

La segunda propuesta establece una política de tolerancia cero frente a la creación de imágenes de abuso sexual infantil mediante herramientas de inteligencia artificial.

El tercer eje plantea que los sistemas de IA sean capaces de identificar señales de angustia emocional o riesgo de autolesión en menores y, en esos casos, los dirijan de inmediato hacia apoyo humano especializado.

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El secretario general subrayó que estas acciones buscan colocar la seguridad de la infancia como prioridad en el desarrollo de esta tecnología.

Guterres alerta que la IA avanza más rápido que su regulación

Durante su intervención, el titular de la ONU advirtió que el mundo atraviesa un proceso de desarrollo tecnológico sin precedentes y prácticamente sin controles suficientes.

Como ejemplo, recordó que internet tardó cerca de 15 años en alcanzar mil millones de usuarios, mientras que la inteligencia artificial logró esa cifra en apenas dos años.

Además, señaló que los modelos más avanzados ya son capaces de escribir código, operar en internet y tomar decisiones con una supervisión humana cada vez menor.

El encuentro forma parte de los compromisos establecidos en el Pacto Digital Global de 2024, cuyo objetivo es impulsar una gobernanza internacional para la inteligencia artificial.

No child should be a guinea pig for unregulated AI.



That's why I am calling for an AI Child Safety Pledge built on three rules: safety testing & oversight, zero tolerance for abuse & crisis support systems.



When a child is harmed, the answer must never be “the algorithm did… pic.twitter.com/zGiAuQGkx3 — António Guterres (@antonioguterres) July 6, 2026

También plantea mayor transparencia ambiental y un fondo mundial

Además de la protección a la infancia, António Guterres presentó la Iniciativa de Transparencia Ambiental sobre Inteligencia Artificial, con la que busca que las grandes empresas tecnológicas publiquen el impacto ambiental de sus sistemas, incluyendo emisiones de carbono, consumo de agua y uso de suelo.

Asimismo, propuso que todos los centros de datos operen con energías renovables antes de 2030.

El secretario general también anunció que presentará ante la Asamblea General de la ONU la creación de un Fondo Mundial para la Inteligencia Artificial, destinado a fortalecer infraestructura tecnológica, capacidades y acceso a datos en los países en desarrollo, con el objetivo de reducir la brecha digital a nivel global.

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