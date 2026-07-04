Venezuela evalúa daños por terremotos: suben a 2 mil 645 los muertos y se agota esperanza de rescates

Venezuela entra en una fase crítica tras los terremotos del 24 de junio. A diez días del doble sismo que devastó principalmente La Guaira, las autoridades elevan a 2 mil 645 el número de muertos y aceleran la evaluación de daños en carreteras, puentes, edificios y servicios básicos.

La zona costera de La Guaira, considerada el epicentro de la tragedia, concentra parte de los trabajos más urgentes.

Ahí continúan labores de retiro de escombros, asfaltado, revisión de puentes y recuperación de infraestructura vial, mientras disminuyen las probabilidades de encontrar personas con vida bajo los edificios colapsados.

¿Qué daños dejaron los terremotos en Venezuela?

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, informó que personal de su dependencia permanece desplegado en La Guaira, con trabajos en el sector Caraballeda, uno de los más golpeados por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

Las autoridades reportan 885 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron por completo. Además, 15 mil 050 personas se quedaron sin vivienda y muchas familias permanecen en espacios públicos, a la espera de que sus casas sean inspeccionadas.

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El saldo de heridos llegó a 12 mil 666, mientras rescatistas nacionales e internacionales continúan en zonas donde aún existen reportes de personas sepultadas. Medios internacionales han documentado rescates excepcionales después de varios días bajo los escombros, aunque los equipos reconocen que el margen de supervivencia se reduce con el paso del tiempo.

¿Qué ayuda internacional recibe Venezuela tras los sismos?

El Gobierno venezolano se reunió con representantes de la ONU para coordinar atención integral y campamentos transitorios. También comenzó a llegar ayuda humanitaria de otros países.

Este sábado partió desde Uruguay un avión Hércules con 15 toneladas de insumos médicos, productos de higiene, leche en polvo, colchonetas, carpas y equipo de rescate. Es el primero de varios vuelos previstos para completar más de 60 toneladas de apoyo.

Venezuela retomará las clases a partir del próximo lunes, 6 de julio, en las zonas no afectadas por los potentes terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 2.645 muertos y 12.666 heridos, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos pic.twitter.com/HVPcKjk8cR — TelenoticiasRD (@Telenoticiasrd) July 4, 2026

El Ministerio de Educación informó que las clases se reanudarán el lunes 6 de julio en zonas no afectadas, mientras que seguirán suspendidas en las áreas golpeadas por los terremotos. También ordenó incorporar la gestión de riesgos como tema de estudio.

A diez días de la emergencia, Venezuela enfrenta una doble tarea: recuperar servicios e infraestructura básica y atender a miles de familias que aún buscan a sus seres queridos entre los escombros.

IO