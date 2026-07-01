Bombero logran controlar incendio en una vivienda de la colonia Francisco Sarabia de Peto

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ha informado que durante este miércoles 1 de julio, atendieron un incendio en una casa localizada en la calle 32 entre 39 y 41, de la colonia Francisco Sarabia, en el municipio de Peto.

Cuando los elementos llegaron al lugar, notaron que el fuego estaba en la parte posterior del inmueble, exactamente en la zona de la cocina, el cual ya había alcanzado la pieza principal de la vivienda.

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Bomberos acudieron al lugar para apagar el fuego

Los bomberos de la SSP llegaron al lugar para controlar el incendio por completo, el cual logró consumir algunos bienes que estaban dentro del inmueble, entre los que destaca un mototaxi, una lavadora, un refrigerador, una cama, un ropero y una bocina.

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Sin embargo, no hubo personas lesionadas y menos daños a terceros, también se ha informado que el fuego habría sido ocasionado por brasas que quedaron encendidas en la zona de la cocina, aunque todavía se tiene que hacer una revisión a detalle.

Tras los hechos, las SSP ha hecho un llamado a las autoridades para revisar que fogones, brasas o cualquier fuente de calor se apaguen por completo, esto con la finalidad de evitar incendios.

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