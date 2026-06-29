Incendio en manglar de Sisal amenaza la red de agua potable de Hunucmá

El incendio forestal que afecta desde hace días una extensa zona de manglar a un costado de la carretera Hunucmá-Sisal sigue activo y mantiene en alerta a las autoridades, debido a que el frente de fuego se encuentra cerca de la infraestructura que abastece de agua potable al puerto de Sisal y al municipio de Hunucmá.

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Hunucmá, brigadas de Protección Civil local, en coordinación con la Policía Municipal y personal de otras dependencias, mantienen labores permanentes de prevención y vigilancia en el área afectada.

Noticia Destacada Alarma en edificio de condominios en Cancún por incendio en el cuarto de máquinas

El punto de mayor preocupación se localiza en las inmediaciones del kilómetro 16 de la carretera, donde se encuentran las tuberías principales del sistema de agua potable. Para reducir el riesgo de que las llamas alcancen esta infraestructura, las brigadas realizan trabajos de limpieza y desmonte de la vegetación, además de la apertura de una guardarraya, una franja libre de material combustible que sirve como barrera para contener el avance del fuego.

Como parte de estas acciones, durante la madrugada de ayer se llevó a cabo una quema controlada o a guardarraya en el kilómetro 18 de la vía Hunucmá-Sisal. Esta técnica consiste en eliminar de forma vigilada la vegetación seca para impedir que el incendio continúe propagándose hacia zonas vulnerables. Debido a estas maniobras, las autoridades solicitaron a la población evitar transitar por ese tramo carretero durante las primeras horas del día.

Noticia Destacada Pagos de Juventudes Renacimiento y Mujeres Renacimiento en Yucatán: ya puedes consultar tu apoyo de mayo-junio

Imágenes satelitales difundidas en las últimas horas muestran la magnitud de la superficie afectada por el fuego en los manglares cercanos a Sisal, una zona considerada de alto valor ecológico por la diversidad de especies que alberga y por su importancia como barrera natural para la costa yucateca.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron que el monitoreo del incendio se mantiene de manera permanente y exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, así como a evitar ingresar a las zonas afectadas para no poner en riesgo su integridad ni entorpecer las labores de combate y contención del siniestro.