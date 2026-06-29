Incendio en vivienda de la colonia Obrera de Mérida deja a mujer con quemaduras de segundo grado

Un incendio registrado este día en una vivienda de la colonia Obrera, en Mérida, dejó como saldo a una mujer de 45 años con quemaduras de segundo grado, luego de que el fuego se propagara al interior del predio mientras los habitantes se encontraban dormidos.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en la calle 109-B entre 66-D y Circuito Colonias, donde los ocupantes escucharon un fuerte estruendo y al revisar encontraron llamas en la zona del centro de carga de la instalación eléctrica.

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El fuego comenzó a extenderse hacia muebles y otros objetos de la vivienda, por lo que las personas que se encontraban en el inmueble salieron para ponerse a salvo. Durante la evacuación, una mujer resultó lesionada con quemaduras en el rostro, brazos y extremidades inferiores.

Paramédicos de la SSP acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde recibiría atención médica especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

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Bomberos de la SSP realizaron las labores para sofocar por completo el incendio y efectuaron una revisión del inmueble para descartar mayores riesgos. Las llamas provocaron daños en muebles de la sala, cortinas y diversos objetos del interior de la casa.

Las autoridades indicaron que las causas que originaron el incendio serán determinadas mediante la revisión correspondiente.