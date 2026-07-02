Incendio consume parte de la palapa del restaurante Hartwood en Tulum

Un incendio en la palapa del restaurante Hartwood, ubicado en la zona costera de Tulum, movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, quienes lograron controlar las llamas antes de que el fuego se extendiera al resto del establecimiento. El incidente dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó presuntamente por un cortocircuito en un transformador, lo que provocó que el fuego alcanzara parte de la estructura de palma del restaurante. La emergencia generó una rápida respuesta de los cuerpos de auxilio, debido al riesgo de propagación que representaban los materiales de construcción del inmueble.

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Mientras las unidades de emergencia arribaban al sitio, personal de seguridad del restaurante actuó de inmediato utilizando extintores para contener el avance de las llamas, acción que permitió reducir la intensidad del incendio y facilitar las labores de los bomberos.

Al llegar al lugar, los elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para extinguir por completo el fuego y evitar que alcanzara otras áreas del restaurante. Posteriormente, personal de Protección Civil inspeccionó las instalaciones para descartar riesgos adicionales y verificar las condiciones de seguridad del inmueble.

Las llamas afectaron parte de la palapa del establecimiento / Aquiles Bee Cituk

Gracias a la rápida coordinación entre el personal del establecimiento y las corporaciones de emergencia, el incendio fue controlado sin que hubiera personas lesionadas ni afectaciones de mayor magnitud.

Las autoridades recordaron la importancia de dar mantenimiento constante a las instalaciones eléctricas y contar con equipos de respuesta inmediata para atender este tipo de contingencias.