Bacteria “come carne” deja siete muertos en Estados Unidos; autoridades alertan por mariscos y heridas abiertas

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen una alerta por el aumento de casos de Vibrio vulnificus, bacteria conocida popularmente como “come carne”, después de que el número de fallecimientos asociados con esta infección alcanzara siete durante este año.

Luisiana concentra hasta ahora la mayor cantidad de muertes, con cinco decesos entre nueve personas diagnosticadas, mientras que Florida acumula dos fallecimientos y 14 casos. Los dos estados se encuentran en la costa del Golfo de México, una región donde este microorganismo puede desarrollarse con mayor facilidad en aguas cálidas.

El Departamento de Salud de Luisiana señaló que todos los pacientes identificados en la entidad requirieron hospitalización. La cifra supera el comportamiento observado habitualmente en este periodo, cuando históricamente se habían registrado alrededor de siete casos y un fallecimiento.

¿Cómo se contagia la bacteria “come carne”?

La Vibrio vulnificus vive de manera natural en aguas costeras y puede infectar a una persona principalmente de dos formas: mediante el contacto de heridas abiertas con agua de mar contaminada o por el consumo de mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras.

Las autoridades han pedido extremar precauciones entre mayo y octubre, meses en los que la temperatura del agua aumenta y se generan condiciones más favorables para la proliferación de la bacteria.

Las personas con cortes, heridas recientes, quemaduras o lesiones en la piel deben evitar ingresar al mar o mantener esas zonas completamente protegidas. En el caso de los alimentos, la principal recomendación es consumir mariscos bien cocidos y evitar la contaminación cruzada durante su preparación.

Noticia Destacada Bacteria “come carne”: qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

¿Cuáles son los síntomas de una infección por Vibrio vulnificus?

Las infecciones pueden provocar fiebre, escalofríos, disminución de la presión arterial, diarrea acuosa, dolor abdominal, náuseas y vómitos.

Cuando la bacteria entra al organismo a través de una herida también puede generar lesiones graves en la piel y ampollas. En los casos más severos, la infección puede avanzar rápidamente y requerir atención hospitalaria intensiva.

El Departamento de Salud de Luisiana advirtió que algunas personas pueden necesitar cuidados intensivos o incluso amputaciones debido al daño de los tejidos. Además, estimó que aproximadamente una de cada cinco personas que desarrolla una infección grave puede fallecer, en ocasiones pocos días después de presentar los primeros síntomas.

7 people have died after being infected with Vibrio vulnificus, a flesh-eating bacteria that contaminates water and seafood.



The Trump administration cut mandatory public health reporting of Vibrio vulnificus last year. pic.twitter.com/7dK7v3jdzH — FactPost (@factpostnews) August 10, 2026

Estados del Golfo concentran buena parte de los casos

En Estados Unidos suelen documentarse entre 150 y 200 infecciones por Vibrio vulnificus cada año, con una mayor presencia en los estados ubicados alrededor del Golfo de México.

El incremento de la temperatura del mar también genera preocupación entre especialistas, debido a que las condiciones más cálidas pueden ampliar las zonas y temporadas en las que la bacteria logra desarrollarse.

Las autoridades sanitarias insisten en que la prevención es fundamental: evitar el contacto de heridas con agua salada, cocinar correctamente los mariscos y buscar atención médica inmediata ante síntomas compatibles pueden reducir el riesgo de complicaciones graves.

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