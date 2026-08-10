Extranjero a exceso de velocidad provoca choque múltiple en la avenida Andrés Quintana Roo de Cancún

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este lunes en la avenida Andrés Quintana Roo, cuando el conductor de una camioneta, tipo Suburban, circulaba con exceso de velocidad y no guardó su distancia de seguridad, con lo que provocó el impacto contra dos vehículos.

Los ocupantes de las tres unidades involucradas resultaron con varios golpes, principalmente los 2 ocupantes de una camioneta, de color rojo, la cual resultó con múltiples destrozos en la parte posterior y en el frente.

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Una mujer que viajaba como pasajera tuvo que recibir atención en el interior de una ambulancia de la Cruz Roja, sin que ameritara ser trasladada a un hospital.

Los hechos ocurrieron en la avenida Andrés Quintana Roo, a unos metros del cruce con la avenida 135, en donde una fila de vehículos esperaba la luz verde del semáforo para dar vuelta a la izquierda.

Sin embargo, el conductor de la camioneta, tipo Suburban, de origen extranjero, no logró detener su marcha y colisionó la parte posterior de un vehículo de un vehículo, de color rojo y lo proyectó hacia adelante contra la parte posterior de una camioneta de color gris.

Ninguno de los ocupantes de los vehículos ameritó ser trasladado a un hospital.