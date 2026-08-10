Síguenos

Última hora

México

Lluvias fuertes y granizo en CDMX: activan Alerta Amarilla en cinco alcaldías este 10 de agosto

Quintana Roo / Sucesos

Extranjero a exceso de velocidad provoca choque múltiple en la avenida Andrés Quintana Roo de Cancún

El responsable quien manejaba a exceso de velocidad, no midió su distancia, provocando daños en otros dos vehículos más.

Por Gabriel Alcocer

10 de ago de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Una mujer que viajaba como pasajera tuvo que recibir atención en el interior de una ambulancia de la Cruz Roja, sin que ameritara ser trasladada a un hospital
Una mujer que viajaba como pasajera tuvo que recibir atención en el interior de una ambulancia de la Cruz Roja, sin que ameritara ser trasladada a un hospital / Gabriel Alcocer

Un aparatoso accidente se registró la tarde de este lunes en la avenida Andrés Quintana Roo, cuando el conductor de una camioneta, tipo Suburban, circulaba con exceso de velocidad y no guardó su distancia de seguridad, con lo que provocó el impacto contra dos vehículos.

Los ocupantes de las tres unidades involucradas resultaron con varios golpes, principalmente los 2 ocupantes de una camioneta, de color rojo, la cual resultó con múltiples destrozos en la parte posterior y en el frente.

La mayoría de los lesionados viajaban en una unidad de transporte colectivo; cuerpos de emergencia los trasladaron a distintos hospitales

Noticia Destacada

Carambola entre seis vehículos deja 17 lesionados en la avenida Nichupté de Cancún: VIDEO

Una mujer que viajaba como pasajera tuvo que recibir atención en el interior de una ambulancia de la Cruz Roja, sin que ameritara ser trasladada a un hospital.

Los hechos ocurrieron en la avenida Andrés Quintana Roo, a unos metros del cruce con la avenida 135, en donde una fila de vehículos esperaba la luz verde del semáforo para dar vuelta a la izquierda.

Sin embargo, el conductor de la camioneta, tipo Suburban, de origen extranjero, no logró detener su marcha y colisionó la parte posterior de un vehículo de un vehículo, de color rojo y lo proyectó hacia adelante contra la parte posterior de una camioneta de color gris.

Ninguno de los ocupantes de los vehículos ameritó ser trasladado a un hospital.

Te puede interesar