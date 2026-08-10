Sismo de magnitud 7.4 sacude Colombia; reportan daños en Cali, Manizales y Pereira

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió este lunes 10 de agosto de 2026 buena parte de Colombia y fue percibido en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Pereira, Manizales, Armenia y Popayán.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) confirmó que el movimiento ocurrió a las 07:34 horas, tiempo local, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La actualización oficial ubica la profundidad en 96 kilómetros, después de que los primeros reportes manejaran parámetros preliminares distintos.

El organismo había calculado inicialmente una magnitud menor, pero posteriormente ajustó el evento a 7.4 tras revisar los registros de sus estaciones de monitoreo. El SGC mantiene disponible información en tiempo real sobre la actividad sísmica en el territorio colombiano.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 7.4 en Colombia?

De acuerdo con el reporte actualizado del SGC, el epicentro se ubicó a aproximadamente 20 kilómetros de San José del Palmar, en Chocó, y a 22 kilómetros de Río Iró.

El movimiento tuvo coordenadas de 5.04 grados de latitud y -76.34 grados de longitud. La autoridad geológica indicó que el cálculo definitivo se realizó con información obtenida de 69 estaciones, por lo que estos parámetros sustituyen a las estimaciones preliminares difundidas inmediatamente después del terremoto.

La profundidad del evento ayudó a que las ondas sísmicas fueran percibidas en una extensa zona del país, desde el occidente colombiano hasta Bogotá.

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Reportan daños en Cali, Manizales y Pereira tras el terremoto

Las primeras evaluaciones señalan afectaciones materiales en distintas ciudades. En Cali se reportaron grietas y desprendimientos en algunas edificaciones, mientras las autoridades comenzaron recorridos para identificar posibles daños estructurales.

En Manizales también se registraron afectaciones en fachadas y daños en una de las torres de la catedral, según los reportes preliminares proporcionados por autoridades locales.

Pereira figura entre las ciudades donde se reportaron daños importantes en varias construcciones, incluidas instalaciones del aeropuerto, además de algunos derrumbes parciales.

En Bogotá, las primeras revisiones apuntan principalmente a grietas en determinados inmuebles, sin que inicialmente se informaran daños estructurales de consideración.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 2, 2026-08-10, 07:34 hora local Magnitud 7.4, profundidad 96 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/8LQZs0nsfF — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Autoridades revisan afectaciones tras fuerte sismo en Colombia

Hasta los primeros reportes posteriores al movimiento no se había confirmado oficialmente un saldo de víctimas, mientras autoridades nacionales, departamentales y municipales continuaban evaluando daños.

El Servicio Geológico Colombiano recibe además reportes ciudadanos para calcular la intensidad con la que fue percibido el terremoto en diferentes municipios y conocer con mayor precisión sus efectos.

Primero Venezuela y ahora Colombia, oh Dios https://t.co/7cK9eniovH — Anny Willmore 🇩🇴 (@annywillmore) August 10, 2026

Colombia cuenta con una red de monitoreo que permite obtener información prácticamente inmediata sobre la magnitud, profundidad y localización de los movimientos sísmicos, datos fundamentales para que las autoridades de gestión del riesgo determinen las posibles zonas afectadas.

Debido a la magnitud del sismo de este lunes, las revisiones continuarán durante las próximas horas, por lo que los balances sobre daños y posibles personas afectadas pueden modificarse conforme las autoridades reciban información de las distintas regiones del país.

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