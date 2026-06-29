Tiroteo en Alemania deja cinco muertos en un centro de menores; detienen al presunto agresor

Un tiroteo registrado este lunes 29 de junio en Stade, una ciudad del norte de Alemania, dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos en un centro de ayuda a menores, de acuerdo con información difundida por la Policía local.

Las autoridades confirmaron la detención de dos personas sospechosas, entre ellas el presunto tirador. El ataque ocurrió después del mediodía en una zona residencial de la localidad, ubicada en el estado de Baja Sajonia.

¿Qué se sabe del tiroteo en Stade, Alemania?

La Policía de Stade informó que el ataque se produjo en una instalación de asistencia juvenil localizada en la calle Dankerstrasse. Tras los primeros reportes de disparos, se desplegó un operativo de emergencia en la zona, con presencia de agentes, servicios médicos y unidades de rescate.

En un primer comunicado, las autoridades pidieron a la población abandonar o evitar el área mientras se mantenía la movilización policial. Más tarde, la corporación confirmó que cinco personas habían perdido la vida y que otras resultaron lesionadas.

Noticia Destacada Tiroteo en Texas deja un muerto y 11 heridos; sospechoso fue abatido por la Policía

Hasta el momento, no se ha precisado el número total de heridos ni la gravedad de todos los casos. Tampoco se ha informado de manera oficial la identidad de las víctimas ni el posible motivo del ataque.

¿Hay riesgo para la población tras el ataque?

La Policía indicó que, como parte de las acciones de búsqueda y respuesta inmediata, fueron detenidas dos personas sospechosas. Entre ellas se encuentra quien habría realizado los disparos.

Las autoridades añadieron que las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y qué relación tenían los detenidos con el centro de ayuda. Sin embargo, señalaron que ya no existe peligro para la población.

Germany: 5 Killed in Shooting at Youth Care Center



An unidentified gunman opened fire at a residential care facility in the German town of Stade, where pregnant women and young mothers with children are temporarily housed.



Police arrested two people, including the suspected… pic.twitter.com/uBFk6fq8JP — NEXTA (@nexta_tv) June 29, 2026

Medios alemanes reportaron que en la zona donde ocurrió el ataque opera un centro de acogida relacionado con mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y menores de edad. No obstante, ese dato todavía forma parte de la información en revisión por las autoridades.

Stade es una ciudad de alrededor de 50 mil habitantes ubicada en Baja Sajonia, al oeste de Hamburgo. El caso provocó una amplia movilización policial y permanece bajo investigación.

IO