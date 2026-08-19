Díaz-Canel llama “régimen fascista” a Estados Unidos y reivindica a Fidel Castro en plena tensión con Washington

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, volvió a elevar el tono contra Estados Unidos al calificar al gobierno estadounidense como un “régimen fascista” y asegurar que el legado de Fidel Castro continúa siendo una referencia para enfrentar las actuales dificultades económicas y sociales de la isla.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario cubano sostuvo que Washington intensifica lo que describió como un “genocidio” contra el pueblo cubano mediante medidas que, según su postura, afectan el bienestar y la calidad de vida de la población.

El mensaje fue acompañado por la etiqueta “#100AñosConFidel” y por imágenes conmemorativas del líder histórico de la Revolución Cubana.

¿Qué dijo Miguel Díaz-Canel sobre Fidel Castro?

Díaz-Canel afirmó que Fidel Castro dejó como principios centrales la independencia nacional, la defensa de la Revolución y las conquistas del socialismo.

El presidente cubano sostuvo que esos ejes seguirán guiando las transformaciones económicas y sociales que el gobierno pretende impulsar en medio de una prolongada crisis interna.

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Sus declaraciones también hacen referencia al paquete de 176 reformas aprobado en junio, con el que La Habana busca introducir cambios económicos, ampliar mecanismos de descentralización y enfrentar problemas estructurales.

Cuba y Estados Unidos atraviesan una nueva etapa de tensión

Las declaraciones de Díaz-Canel ocurren en un momento de fuerte deterioro en la relación entre Cuba y Estados Unidos.

Desde inicios de 2026, Washington ha endurecido su política hacia la isla con nuevas sanciones y medidas de presión económica, mientras el gobierno cubano responsabiliza a estas acciones de agravar la situación interna.

La postura de La Habana sostiene que las restricciones estadounidenses dificultan el acceso a recursos, inversiones y suministros esenciales.

Cuando el régimen fascista estadounidense arrecia el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en #Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias.#100AñosConFidel



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Crisis económica golpea la vida cotidiana en Cuba

Cuba enfrenta además una profunda crisis marcada por apagones frecuentes, problemas en el transporte público, dificultades hospitalarias, baja actividad industrial y fallas en servicios básicos.

La escasez también ha presionado al alza los precios de alimentos y medicamentos, especialmente en mercados informales.

Este escenario ha alimentado el descontento social y ha generado protestas esporádicas, mientras el gobierno insiste en que las sanciones de Estados Unidos son uno de los principales factores que profundizan la crisis.

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