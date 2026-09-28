Tormenta Tropical Rachel se fortalece en el Pacífico; dejará lluvias intensas y oleaje de hasta 5 metros

La Tormenta Tropical Rachel continúa su desarrollo en el océano Pacífico y este lunes 28 de septiembre mantiene efectos sobre el sur y occidente de México, principalmente en Guerrero, Oaxaca y Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el reporte de las 12:00 horas, el centro del sistema se localizó aproximadamente a 365 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 630 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de hasta 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

¿Dónde lloverá por la tormenta tropical Rachel?

La circulación del ciclón provocará lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros en zonas del sureste y costa de Guerrero, así como en regiones costeras, del suroeste y norte de Oaxaca.

Para el sur y suroeste de Michoacán se esperan lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros.

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Estas precipitaciones pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de aumentar el riesgo de inundaciones y deslaves, por lo que las autoridades mantienen vigilancia en las regiones afectadas.

Rachel dejará rachas de hasta 80 km/h y oleaje de 5 metros

El SMN pronostica para las próximas 24 horas vientos sostenidos de 40 a 50 km/h, con rachas de entre 60 y 80 km/h, en las costas de Michoacán, Guerrero y el oeste de Oaxaca.

También se prevé oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de estas tres entidades.

El aviso mantiene una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, además de una zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

El centro de la #TormentaTropical #Rachel se localiza a 365 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero y a 630 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.



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Rachel podría convertirse en huracán

La trayectoria difundida por Conagua y el SMN contempla un fortalecimiento gradual de Rachel durante los próximos días, con posibilidad de alcanzar intensidad de huracán categoría 1 y posteriormente categoría 2 mientras se mantiene sobre aguas del Pacífico.

Por ahora, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, extremar precauciones en zonas costeras y evitar actividades marítimas ante el aumento del oleaje y las rachas de viento.

IO