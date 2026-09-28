Detienen a cinco hombres cerca de base aérea de Fairford por sospecha de preparar un ataque

Cinco hombres fueron detenidos durante la madrugada del domingo 27 de septiembre cerca de la base aérea RAF Fairford, en el centro de Inglaterra, bajo sospecha de preparar una posible acción terrorista.

La instalación militar es utilizada por fuerzas estadounidenses y, de acuerdo con reportes británicos, ha servido para operaciones vinculadas con el actual conflicto con Irán.

La investigación quedó en manos de unidades antiterroristas. Medios como The Times y The Telegraph señalaron que una de las líneas bajo análisis es una posible conexión con Irán, aunque hasta ahora no existe una conclusión pública que confirme esa hipótesis. La embajada iraní en Londres rechazó cualquier vinculación.

¿Qué se sabe sobre los cinco detenidos?

Los sospechosos fueron localizados después de que una mujer que vive en la zona alertara a la policía tras observar a varios hombres enmascarados cerca de la base.

De acuerdo con la información difundida por medios británicos, los cinco permanecen detenidos bajo legislación antiterrorista, que permite ampliar el periodo de retención mientras continúan las investigaciones.

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La Policía Antiterrorista de Reino Unido mantiene activa su red nacional para investigar posibles amenazas contra instalaciones estratégicas y coordinar la respuesta con fuerzas regionales.

Trump afirma que Estados Unidos ya investigaba a los sospechosos

El presidente estadounidense Donald Trump declaró que su gobierno tenía conocimiento del caso y sostuvo que los detenidos pretendían causar daños importantes en la base.

Sus afirmaciones no constituyen por sí mismas una conclusión judicial y deberán contrastarse con los resultados de la investigación británica.

RAF Fairford tiene importancia estratégica para Estados Unidos. La base aloja a la 501st Combat Support Wing y ha sido utilizada en operaciones militares anteriores.

🤔ANSCHLAG AUF RAF STÜTZPUNKT VEREITELT!



Die Polizeipressekonferenz zum schweren Vorfall in der Nähe von RAF Fairford.



- Bewaffnete Polizei reagierte nach einem Anruf um 00:45 Uhr bezüglich dreier verdächtiger Lieferwagen

- Fünf Männer wurden festgenommen

- 85 Häuser evakuiert… pic.twitter.com/hzmeiTb6Au — Steffen Unger (@unger2701) September 27, 2026

Reino Unido mantiene vigilancia sobre posibles amenazas

El caso ocurre en un contexto de mayor atención sobre posibles acciones de sabotaje, espionaje y terrorismo en territorio británico.

El gobierno británico ha señalado previamente riesgos derivados de operaciones de terceros países, aunque en este caso las autoridades han evitado atribuir responsabilidades antes de concluir la investigación.

Por ahora, los cinco hombres permanecen bajo custodia y no han sido declarados culpables de delito alguno. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar si existía un plan concreto, cuál era su objetivo y si participaron otros actores.

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