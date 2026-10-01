México apuesta por ciencia y tecnología: Rosaura Ruiz destaca Olinia, semiconductores y supercomputadora Coatlicue

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presentó este jueves 1 de octubre los avances del sector durante los primeros dos años del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con proyectos enfocados en electromovilidad, semiconductores, supercómputo, satélites y desarrollo científico.

Durante la conferencia matutina desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria recordó que la dependencia fue creada en la actual administración para articular a universidades, centros públicos de investigación, gobiernos, sector productivo y organizaciones sociales.

Ruiz informó que actualmente existen más de 100 mil becas y apoyos para estudiantes, así como 3 mil 142 proyectos de investigación vigentes, 13 proyectos estratégicos y 27 centros públicos de investigación.

¿Cuáles son los principales proyectos científicos del Gobierno de Sheinbaum?

Entre los programas prioritarios, Ruiz destacó el desarrollo del vehículo eléctrico mexicano Olinia, además de la creación de una cadena nacional de valor para semiconductores.

La secretaria señaló que México ya cuenta con tres centros de diseño de semiconductores en Puebla, Sonora y Jalisco, además de un plan nacional para fortalecer esta industria.

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También mencionó Coatlicue, proyecto de supercómputo con el que se busca ampliar la capacidad de investigación, procesamiento de información e inteligencia artificial del país. El objetivo, explicó, no se limita al uso de estas herramientas, sino que incluye la formación de especialistas capaces de desarrollar tecnología propia.

El Gobierno federal también trabaja en proyectos relacionados con una constelación de satélites, monitoreo meteorológico y oceánico, aprovechamiento del sargazo, preservación de semillas y dispositivos médicos para diálisis.

¿Cuánto aumentó la inversión en ciencia y tecnología?

Ruiz aseguró que durante 2026 se destinaron mil 676 millones de pesos adicionales respecto de 2025 para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. También anunció la incorporación de 200 nuevas plazas destinadas principalmente a especialistas con doctorado en los centros públicos de investigación.

El Presupuesto de Egresos de 2026 asignó al Ramo 38, correspondiente a Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, más de 37 mil 360 millones de pesos.

#MañaneraDelPueblo | Avances en materia de desarrollo científico y tecnológico a dos años del inicio del gobierno de la presidenta @Claudiashein:



Proyectos estratégicos para la soberanía nacional en ciencia y tecnología:

➡️ Olinia: Desarrollo de minivehículos eléctricos 100%… pic.twitter.com/OmvrIqIjAB — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 1, 2026

Humanidades y lenguas indígenas también forman parte de la estrategia

La titular de la Secretaría explicó que la política científica también incluye proyectos de humanidades, entre ellos una Red Nacional de Investigación sobre Lenguas Indígenas, materiales para su enseñanza e iniciativas para recuperar historias locales de pueblos y comunidades.

Ruiz sostuvo que la coordinación entre universidades, centros de investigación e instituciones públicas será uno de los ejes para aumentar las capacidades científicas y tecnológicas del país.

El informe forma parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y expone la estrategia federal para reducir la dependencia tecnológica y ampliar el desarrollo de conocimiento e innovación en México.

IO