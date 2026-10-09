Claudia Sheinbaum comienza su gira nacional de Salud en Hidalgo visitando IMSS Bienestar

En la conferencia ‘Mañanera’ de este viernes 9 de octubre de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum anunció el arranque de su gira de trabajo por diferentes entidades, las cual va a estar enfocada en el fortalecimiento del sistema de salud pública.

La primera entidad que visitó la mandataria fue Hidalgo, donde hizo un recorrido por las instalaciones del Hospital del IMSS Bienestar y del Centro de Salud de Metztitlán.

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“Me reuní con las y los directores de los hospitales del IMSS Bienestar en Hidalgo para dialogar sobre los avances y retos del sistema de salud en nuestro estado”

Claudia Sheinbaum reconoce los avances en materia de salud

Tras el encuentro que tuvo la mandataria, publicó un mensaje en sus redes sociales, donde mencionó las mejoras que han tenido los hospitales, aunque también hablaron sobre el fortalecimiento de las plantillas y las ambulancias, esto con la finalidad de dar una mejor atención.

“Durante el encuentro, coincidieron en que la federalización ha contribuido a mejorar las condiciones de los hospitales. También abordamos dos temas prioritarios: el fortalecimiento de la plantilla de médicas y médicos especialistas y la mejora del sistema de ambulancias para brindar una atención más oportuna de traslado entre hospitales”

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En el mismo mensaje, la mandataria reafirmó su compromiso de seguir trabajando para fortalecer los servicios de salud que reciben los mexicanos.

Me reuní con las y los directores de los hospitales del IMSS Bienestar en Hidalgo para dialogar sobre los avances y retos del sistema de salud en nuestro estado. Durante el encuentro, coincidieron en que la federalización ha contribuido a mejorar las condiciones de los hospitales. También abordamos dos temas prioritarios: el fortalecimiento de la plantilla de médicas y médicos especialistas y la mejora del sistema de ambulancias para brindar una atención más oportuna de traslado entre hospitales. Seguiremos trabajando de manera coordinada para fortalecer los servicios de salud y garantizar una atención digna y de calidad para todas y todos los mexicanos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2026

“Seguiremos trabajando de manera coordinada para fortalecer los servicios de salud y garantizar una atención digna y de calidad para todas y todos los mexicanos”

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