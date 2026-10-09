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IMSS-Bienestar no es obligatorio para los estados pero es una gran ventaja contar con este servicio, asegura la Presidenta de México

La Presidenta de México explicó que los estados pueden decidir si se incorporan al IMSS-Bienestar y destacó las ventajas del sistema de salud.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

9 de oct de 2026

1 min

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Formar parte de este modelo representa una ventaja para los estados, debido a las posibilidades que ofrece para fortalecer la atención médica
Formar parte de este modelo representa una ventaja para los estados, debido a las posibilidades que ofrece para fortalecer la atención médica / Archivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que la incorporación de los estados al IMSS-Bienestar es voluntaria, por lo que los gobiernos estatales tienen derecho a decidir si forman parte de este modelo de atención médica.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a un cuestionamiento sobre la atención a la población en aquellas entidades que no se han incorporado al sistema federal de salud.

Sheinbaum explica qué pasará con los estados que no tienen IMSS-Bienestar

La presidenta señaló que la decisión de integrarse al IMSS-Bienestar corresponde a cada entidad federativa y que no existe una obligación para adoptar este esquema.

"Es voluntario entrar al IMSS-Bienestar, no es obligatorio. La entidad de la República que no quiere entrar al IMSS-Bienestar tiene derecho a no hacerlo", afirmó.

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Sin embargo, Sheinbaum sostuvo que formar parte de este modelo representa una ventaja para los estados, debido a las posibilidades que ofrece para fortalecer la atención médica.

Presidenta defiende beneficios del IMSS-Bienestar

La mandataria hizo referencia a una gráfica presentada anteriormente por su administración, en la que se comparaba el número de consultas médicas entre las entidades incorporadas al IMSS-Bienestar y aquellas que mantienen otros esquemas de atención.

Sheinbaum reiteró que su Gobierno considera favorable la integración al sistema, aunque insistió en que la decisión corresponde a las autoridades de cada estado.

IO

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