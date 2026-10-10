Morena toma protesta a los 17 coordinadores estatales para defender la transformación rumbo a 2027

Morena tomó protesta a los 17 coordinadoras y coordinadores de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, durante la VIII Sesión Ordinaria de su Consejo Nacional, realizada este sábado 10 de octubre de 2026 en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, llamó a los nuevos coordinadores a fortalecer la organización territorial, mantener el contacto con la militancia y trabajar bajo los principios del movimiento.

La sesión estuvo encabezada también por Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y contó con la participación de gobernadores, legisladores y representantes del partido.

Morena toma protesta a 17 coordinadores de la transformación

Durante su intervención, Ariadna Montiel explicó que los 17 coordinadores tendrán la responsabilidad de organizar las tareas de defensa de la transformación y la soberanía nacional en sus respectivas entidades.

La dirigente señaló que estos nombramientos no deben considerarse una distinción personal, sino una responsabilidad colectiva que requiere mantener comunicación con las comunidades y atender sus necesidades.

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"Esta no es una distinción personal, es una encomienda colectiva, una responsabilidad que exige escuchar, organizar y estar presentes en el territorio", expresó.

Posteriormente, Alfonso Durazo convocó a los coordinadores a pasar al templete para rendir protesta.

En la ceremonia se les pidió actuar con honestidad, austeridad, humildad y vocación de servicio, así como respetar los principios de Morena de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Ariadna Montiel llama a fortalecer alianzas y organización territorial

La presidenta nacional de Morena sostuvo que el proceso electoral exige construir acuerdos con otras fuerzas políticas, preparar propuestas y fortalecer la presencia del partido en las comunidades.

Asimismo, señaló que las alianzas políticas deben responder a los objetivos del movimiento y no a intereses personales, además de contribuir al proyecto de la Cuarta Transformación.

Montiel también destacó la importancia de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mediante el trabajo territorial, la formación política y la incorporación de jóvenes a las actividades partidistas.

Morena prepara su estructura rumbo al proceso electoral

Durante la VIII Sesión Ordinaria, la dirigencia de Morena destacó la necesidad de mantener la unidad interna y consolidar su estructura de organización en los estados.

Montiel recordó que el partido celebró recientemente su decimoquinto aniversario y sostuvo que sus integrantes deben mantener el contacto con la ciudadanía.

La dirigente también informó que, antes del Consejo Nacional, se realizó un encuentro con representantes de pueblos indígenas y afromexicanos para escuchar sus planteamientos e incorporarlos a las tareas del partido.

Con la toma de protesta de los 17 coordinadores, Morena formalizó nuevas responsabilidades de organización territorial en el marco del proceso electoral en curso.

El mensaje difundido durante la sesión no precisó los nombres de los 17 coordinadores ni las entidades que representará cada uno.

IO