Se cancelan vuelos a Colima, Tepic y Puerto Vallarta por Huracán ‘Simón’

Durante este 11 de octubre de 2026, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el huracán ‘Simón’ se ha clasificado como categoría 4, lo que provocará lluvias fuertes en Jalisco y Colima además de rachas de vientos de 260 km/h. Estos factores han llevado a Volaris a la cancelación de vuelos.

Fue por medio de sus redes sociales que la aerolínea informó que, ante la presencia del fenómeno natural en México, se optó en cancelar vuelos hacia las zonas que se podrán ver afectadas por el huracán. Esto tiene como fin salvaguardar la seguridad de los tripulantes y personal.

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¿Qué se sabe de la cancelación de vuelos de Volaris por el Huracán ‘Simón’?

Volaris informó en sus canales oficiales que cancelará sus itinerarios desde y hacia los aeropuertos de Puerto Vallarta (Jalisco), Tepic (Nayarit) y Colima (Colima), debido a las inclemencias meteorológicas provocadas por el paso del huracán Simón en el Pacífico mexicano.

Las cancelaciones aplican principalmente para las operaciones programadas los días 11 y 12 de octubre de 2026. La compañía indicó que se prevé retomar los itinerarios de manera paulatina a partir de la tarde-noche del lunes 12 de octubre, sujeto al comportamiento del clima y las indicaciones de las autoridades aeronáuticas.

#VolarisInforma 🌀Debido al paso del #HuracanSimón, nuestras operaciones de los días 11 y 12 de octubre desde y hacia los Aeropuertos de #PuertoVallarta, #Tepic y #Colima, están cancelados. Nuestros vuelos se restablecerán progresivamente a partir de la tarde-noche de mañana, conforme las condiciones meteorológicas lo permitan. En Volaris, la seguridad de nuestros Clientes es nuestra prioridad. — Volaris (@viajaVolaris) October 11, 2026

En sus canales oficiales, la empresa reiteró: “En Volaris, la seguridad de nuestros clientes es nuestra prioridad”, justificando los ajustes preventivos ante el oleaje, ráfagas de viento y lluvias intensas ocasionadas por el fenómeno. La medida fue implementada para salvaguardar la integridad de los pasajeros y las tripulaciones.

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