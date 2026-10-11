Huracán Simón provoca cierre del aeropuerto de Puerto Vallarta y cancelación de vuelos

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta suspendió sus operaciones desde las 18:00 horas del sábado 10 de octubre, ante las condiciones meteorológicas provocadas por el huracán Simón, que se intensificó hasta alcanzar la categoría 4 mientras.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), empresa que administra la terminal aérea, informó que la reapertura del aeropuerto está prevista para las 08:00 horas del lunes 12 de octubre, aunque el reinicio de las actividades dependerá de las condiciones meteorológicas y operativas.

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Cancelan vuelos programados para el sábado y domingo

El cierre temporal implicó la cancelación de los vuelos programados después de las 17:00 horas del sábado 10 de octubre, así como de todas las operaciones previstas para el domingo 11 de octubre, según informó GAP.

La empresa pidió a los pasajeros no acudir a las instalaciones mientras permanezcan cerradas y recomendó mantenerse resguardados en sus hoteles o acudir a los refugios habilitados por las autoridades. También indicó que cualquier cambio en la hora prevista para reanudar las operaciones será comunicado a través de sus canales oficiales.