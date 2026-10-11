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Huracán Simón provoca cierre del aeropuerto de Puerto Vallarta y cancelación de vuelos

El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que la terminal aérea suspendió sus operaciones desde la tarde del sábado 10 de octubre ante las condiciones meteorológicas asociadas al huracán Simón.

Por Redacción Por Esto!

11 de oct de 2026

1 min

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La reapertura del aeropuerto está prevista para las 08:00 horas del lunes 12 de octubre
La reapertura del aeropuerto está prevista para las 08:00 horas del lunes 12 de octubre / Especial

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta suspendió sus operaciones desde las 18:00 horas del sábado 10 de octubre, ante las condiciones meteorológicas provocadas por el huracán Simón, que se intensificó hasta alcanzar la categoría 4 mientras.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), empresa que administra la terminal aérea, informó que la reapertura del aeropuerto está prevista para las 08:00 horas del lunes 12 de octubre, aunque el reinicio de las actividades dependerá de las condiciones meteorológicas y operativas.

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Cancelan vuelos programados para el sábado y domingo

El cierre temporal implicó la cancelación de los vuelos programados después de las 17:00 horas del sábado 10 de octubre, así como de todas las operaciones previstas para el domingo 11 de octubre, según informó GAP.

La empresa pidió a los pasajeros no acudir a las instalaciones mientras permanezcan cerradas y recomendó mantenerse resguardados en sus hoteles o acudir a los refugios habilitados por las autoridades. También indicó que cualquier cambio en la hora prevista para reanudar las operaciones será comunicado a través de sus canales oficiales.

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