Profeco revela dónde está más barata la canasta básica y qué remesadoras pagan más por 400 dólares

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó este lunes 5 de octubre una nueva edición de “Quién es quién en los precios”, con información sobre remesas, diésel, canasta básica y los estudios publicados en la Revista del Consumidor.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, informó que Financiera para el Bienestar (Finabien) acumuló 13 meses como la opción que entrega más pesos en la modalidad de depósito a cuenta o transferencia dentro del ejercicio semanal del organismo.

Profeco ya había reportado una semana antes que Finabien encabezaba este comparativo por decimotercer mes consecutivo.

¿Cuánto dan las remesadoras por 400 dólares?

En el ejercicio presentado este lunes, Finabien entregaría 7 mil 392.33 pesos por un envío de 400 dólares mediante depósito o transferencia. En contraste, Transfer registró 7 mil 26 centavos, de acuerdo con las cifras expuestas por Escalante.

Para cobro en efectivo, Félix Pago alcanzó 7 mil 500 pesos, mientras Wells Fargo registró 7 mil 56.54 pesos.

Noticia Destacada Profeco exhibe precios de diésel y canasta básica; Finabien lidera envío de remesas por 13 meses

El procurador recomendó comparar tanto las comisiones como el tipo de cambio antes de elegir una empresa para enviar dinero.

¿Dónde está más barata la canasta básica?

Profeco mantiene como referencia un máximo de 910 pesos para los 24 productos de la canasta básica incluidos en su monitoreo.

La opción de menor precio reportada esta semana fue Bodega Aurrera Itzaes, en Mérida, Yucatán, con 734 pesos. En el extremo contrario apareció Walmart Echegaray, en Naucalpan, Estado de México, con 920.50 pesos.

En Azcapotzalco, Ciudad de México, Mercado Soriana registró 803.20 pesos; en Villahermosa, Tabasco, Chedraui Mina alcanzó 788 pesos, y en Monterrey, Nuevo León, Soriana Híper Lincoln ofreció los productos por 812.60 pesos.

Profeco revisa precios del diésel

Escalante informó que 8 mil 933 estaciones de servicio, equivalentes al 87.4% de las gasolineras que venden diésel monitoreadas, mantienen el combustible por debajo de los 27 pesos por litro acordados dentro de la estrategia de estabilización.

Entre los precios destacados apareció una estación Pemex en Hermosillo, Sonora, con 26.95 pesos por litro. En contraste, Profeco señaló una estación BP en Amozoc, Puebla, con un precio de 29.99 pesos y un margen de ganancia calculado en 3.91 pesos.

El organismo recordó que dispone de herramientas digitales para consultar precios de combustibles y productos antes de realizar una compra. En reportes anteriores, Profeco ha explicado que el monitoreo busca facilitar comparaciones directas entre establecimientos.

#MañaneraDelPueblo | El titular de @Profeco, @ivan_escalante, presentó el #QuiénEsQuién en los precios de combustibles y remesas: Envío de remesas (promedio 400 dólares): ➡️ Depósito a cuenta: #FINABIEN la mejor opción (7,392.33 pesos) ➡️ Efectivo: Félix Pago la mejor opción (7,500.00 pesos) Estrategia de estabilización de precios del diésel: ➡️ Diésel: Promedio nacional de 27.00 pesos/litro (cumplimiento en 8,933 estaciones / 87.4% del sector). ➡️ Mapa virtual: Consulta en tiempo real las estaciones que cumplen en https://t.co/SPfAWRXoMi ✅ Se identificaron las estaciones con los precios más justos (Pemex en #Hermosillo a 26.95 pesos/litro). — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 5, 2026

¿Qué analiza la Revista del Consumidor de octubre?

La edición de octubre incluye estudios de calidad de 43 productos de cereales de caja y 23 modelos de pantalones de mezclilla para mujer.

También incorpora comparativos de servicios de paquetería, información sobre costos adicionales en aplicaciones de comida y contenidos relacionados con compras compulsivas.

Profeco señaló que la revista puede descargarse sin costo y también está disponible en librerías del Fondo de Cultura Económica.

IO