Rosa Icela Rodríguez reporta 8.7 millones de servicios y más de 14 mil armas entregadas por la paz

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que el Gobierno de México ha brindado 8.7 millones de trámites y servicios mediante la estrategia Atención a las Causas, además de recibir 14 mil 77 armas de fuego entregadas voluntariamente a través del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

Durante la conferencia matutina de este martes 13 de octubre de 2026, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la funcionaria presentó los avances de las acciones de prevención de la violencia y atención comunitaria.

Rodríguez explicó que la estrategia incluye visitas casa por casa, servicios gratuitos, oportunidades educativas, capacitación laboral y actividades culturales y deportivas en distintas regiones del país.

Gobierno federal suma 8.7 millones de trámites y servicios

La titular de Gobernación destacó que las Ferias de Paz permiten acercar servicios a las comunidades para evitar que las familias tengan que trasladarse a otras localidades.

Entre los apoyos disponibles se encuentran la expedición de actas de nacimiento y CURP, orientación médica, créditos a la palabra y opciones educativas y laborales.

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Asimismo, informó que el Tianguis del Bienestar ha beneficiado a más de 115 mil familias de 837 localidades, distribuidas en 36 municipios.

A través de este programa se han entregado gratuitamente más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad que fueron decomisados.

Programa de desarme suma más de 14 mil armas entregadas

Rosa Icela Rodríguez señaló que, mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, la población ha entregado voluntariamente 14 mil 77 armas de fuego, de manera anónima y a cambio de dinero en efectivo.

Además, niñas y niños han intercambiado más de 15 mil juguetes bélicos por juguetes educativos.

La funcionaria explicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos para prevenir la violencia y reducir la presencia de armas en los hogares.

¿Qué programas impulsa el Gobierno de México para los jóvenes?

La secretaria de Gobernación informó que se han realizado 485 acciones de construcción, ampliación y transformación de planteles de educación media superior en municipios con elevados índices delictivos.

También destacó que los 60 centros México Imparable se encuentran en construcción y que más de 40 mil personas han participado en asambleas informativas.

Por otra parte, mediante Jóvenes Construyendo el Futuro, más de 168 mil jóvenes reciben capacitación laboral.

Rodríguez mencionó programas deportivos como Boxeando por la Paz y las actividades promovidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Como ejemplo, señaló que la Clase Nacional de Baloncesto, realizada el 27 de septiembre, reunió a más de 513 mil participantes.

Anuncian jornada nacional de murales para el 29 de octubre

La funcionaria adelantó que el próximo 29 de octubre se llevará a cabo una jornada nacional de murales temáticos, organizada con la participación de jóvenes en diferentes comunidades.

En materia cultural, informó que se han realizado 113 festivales del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, incluido un encuentro reciente en Guerrero.

Próximamente se desarrollarán actividades de música, danza, cine y artes escénicas en Puebla, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León.

Finalmente, Rosa Icela Rodríguez reconoció la participación de servidoras y servidores públicos de 53 instituciones federales que colaboran en la estrategia Atención a las Causas, así como de las mesas de construcción de paz instaladas en el país.

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