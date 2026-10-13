Presidenta Claudia Sheinbaum asegura que es absolutamente falso que utilice drogas

Este martes, en punto de las 18:00 horas, la Presidenta Claudia Sheinbaum hizo un Live en su perfil de Instagram y Tiktok, en donde tuvo una interacción más cercana con sus seguidores e internautas que se conectaron.

Como lo había anunciado previamente en sus conferencias Mañaneras, la jefa del Ejecutivo federal buscaría interactuar y platicar, principalmente, con los jóvenes en el marco del decreto de plataformas digitales para prohibir contenidos de índole sexual o violencia.

Durante su Live, la Presidenta respondió diferentes preguntas de todos los temas, pero mientras leía los comentarios que iban apareciendo en la transmisión, hubo uno que la hizo detenerse de inmediato y aclarar la situación.

🔴Durante una transmisión en vivo para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el decreto que busca retirar de las plataformas digitales contenido violento, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las acusaciones que circulan en redes sociales y aseguró que no fuma marihuana. 📹 Israel Aldave vía @Radio_Formula — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2026

"Usted parece adicta" fue el comentario que la mandataria pidió que se detuviera y dejara, para expresar su postura y negarlo de manera categórica, además, aseguró que son puras fake news.

"Les voy a decir una cosa. Una periodista que dijo que yo usaba drogas; es falso, absolutamente falso. Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas. Lo que pasa es que hay muchas fake news en las redes".

"Tengan mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de lo que dicen luego en las redes sociales, hay muchísimas fake news, qué bueno que me lo preguntaron", aseguró.