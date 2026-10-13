Vaticano confirma que el Papa León XIV tiene cáncer de pulmón; le extirpan un lóbulo en cirugía

El Vaticano confirmó que el Papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar y sometido a una cirugía para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, este martes 13 de octubre de 2026, en el Policlínico Gemelli de Roma.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la intervención concluyó con éxito y sin complicaciones. El pontífice permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, aunque el procedimiento quirúrgico tuvo una duración de 90 minutos.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora detallaron que el Papa fue intervenido mediante una técnica de cirugía torácica videoasistida para retirar el tejido afectado.

¿Qué tipo de cáncer de pulmón tiene el papa León XIV?

De acuerdo con el comunicado del Vaticano, el examen histológico realizado durante la operación confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar, diagnóstico que los especialistas ya sospechaban a partir de los estudios preoperatorios.

Para retirar el tumor, los cirujanos practicaron una lobectomía inferior derecha, procedimiento que consiste en extirpar uno de los lóbulos del pulmón.

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La Santa Sede explicó que la intervención tuvo un propósito radical, término médico utilizado en este caso para indicar que se buscó retirar completamente el tejido tumoral detectado.

En los próximos días se realizarán nuevos análisis del material extraído y exámenes postoperatorios para evaluar la evolución del pontífice.

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV tras la cirugía?

Los especialistas informaron que León XIV despertó sin dificultades después de la intervención y permaneció bajo observación durante un breve periodo.

Posteriormente, regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del Policlínico Gemelli.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, señaló que el Papa se encontraba lúcido y orientado después de la operación.

Incluso, relató que el pontífice pidió la cena cuando regresó a su habitación, después de superar el procedimiento quirúrgico.

¿Cuánto tiempo permanecerá hospitalizado el papa León XIV?

La Santa Sede indicó que, por el momento, se mantiene la previsión de una hospitalización de aproximadamente una semana.

Durante ese periodo, el equipo médico realizará estudios para revisar su recuperación y analizar el tejido extirpado.

‼️#ÚLTIMAHORA | La Oficina de Prensa de la #SantaSede ha emitido el siguiente boletín médico este martes #13DeOctubre de 2026 minutos antes de las 22 (hora de Roma). https://t.co/uarGcb5YAF https://t.co/MHsVNyiom5 — Vatican News (@vaticannews_es) October 13, 2026

El Vaticano adelantó que este miércoles 14 de octubre proporcionará nueva información sobre cómo pasó la noche el pontífice y los primeros resultados de las evaluaciones postoperatorias.

Mientras tanto, León XIV permanecerá acompañado por el personal que habitualmente lo asiste en el apartamento pontificio.

Aunque la cirugía concluyó sin complicaciones, todavía están pendientes los resultados de los estudios posteriores, que permitirán conocer más detalles sobre su situación clínica.

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