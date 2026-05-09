Sheinbaum Pardo inaugura hospital del IMSS en Hermosillo; beneficiará a más de 122 mil derechohabientes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este sábado el Hospital General de Zona (HGZ) No. 15 “Dr. Ernesto Ramos Bours” del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, Sonora, infraestructura hospitalaria que requirió una inversión superior a mil millones de pesos.

La nueva unidad médica beneficiará a 122 mil 578 derechohabientes y forma parte de la estrategia federal para fortalecer el sistema público de salud y ampliar la capacidad de atención médica en el norte del país.

Tras el acto inaugural, la mandataria federal realizó un recorrido por las instalaciones del hospital y sostuvo un encuentro con médicas y médicos especialistas que se integrarán a la atención médica en la entidad.

Hospital contará con más de mil trabajadores de la salud

El HGZ No. 15 operará con una plantilla integrada por mil 135 trabajadores de la salud, entre ellos 203 médicos, 314 enfermeras y enfermeros, así como 618 trabajadores de distintas áreas operativas y administrativas.

Además, el hospital dispone de 134 camas, de las cuales 90 son censables y 44 no censables, así como 10 consultorios de especialidades y seis quirófanos, incluido uno destinado a urgencias.

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Las autoridades detallaron que el nosocomio ofrecerá atención en 28 especialidades médicas, entre ellas cardiología, geriatría, ginecología, oncología, ortopedia, traumatología, psiquiatría, rehabilitación y psicología.

Inversión superó los mil millones de pesos

De acuerdo con información oficial, el proyecto requirió una inversión total de mil 29.4 millones de pesos.

De ese monto, 477.8 millones fueron destinados a trabajos de construcción y 551.5 millones se utilizaron para equipamiento médico y tecnológico del hospital.

Como parte de la puesta en operación de la unidad médica, hasta el pasado 3 de mayo se habían realizado 7 mil 958 consultas de especialidad, 314 cirugías, 528 egresos hospitalarios y 867 atenciones de urgencias.

Inauguración: Hospital General de Zona No. 15 del IMSS. Hermosillo, Sonora https://t.co/EW8CgO4kRo — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 9, 2026

Gobierno federal refuerza atención médica en Sonora

La inauguración del Hospital General de Zona No. 15 se suma a las acciones impulsadas por el Gobierno federal para ampliar la cobertura médica en Sonora y fortalecer la infraestructura hospitalaria del IMSS.

Durante su gira por la entidad, Claudia Sheinbaum Pardo también encabezó actividades relacionadas con pueblos indígenas y obras de infraestructura social, como la presentación del Plan de Justicia para comunidades originarias y la inauguración del Acueducto Seri en Punta Chueca.

Las autoridades federales señalaron que la llegada de 498 nuevos especialistas permitirá reforzar la atención médica en distintas regiones del estado.

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