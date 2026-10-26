“No hay instalaciones cómodas”: Denuncian abandono y falta de asientos en la Terminal 2 del aeropuerto de Cancún

Las condiciones poco confortables para esperar los vuelos y el deterioro de algunas instalaciones han convertido a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Cancún en motivo de inconformidad para pasajeros nacionales, quienes consideran que el inmueble está lejos de ofrecer la comodidad que debería garantizar el principal receptor turístico del país.

Mientras las Terminales 3 y 4 aparentan recibir mayor atención, usuarios y trabajadores advierten un contraste con el estado de la segunda terminal, donde los viajeros deben buscar asientos e incluso acostarse en el piso cuando enfrentan retrasos o pierden sus vuelos.

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“La imagen es mala, muy mala, sobre todo para el turismo extranjero. No hay instalaciones cómodas ni mobiliario adecuado para esperar; está peor que una central camionera”, señaló Andrés, pasajero que conoce el aeropuerto y cuestionó las condiciones que encuentran quienes llegan a Cancún. La falta de espacios apropiados también afecta a quienes quedan varados por problemas con sus itinerarios.

Cecilia Velázquez relató que ella y sus acompañantes terminaron recostados ante la escasez de lugares para sentarse, después de perder su vuelo. “Porque la verdad, pues no hay espacio en dónde sentarse y, pues, nos retardamos y nuestro vuelo, pues, lo perdimos”, explicó.

La situación, agregó, se complicó por el elevado costo de los pasajes y la falta de alternativas inmediatas para regresar a su lugar de origen. “Lamentablemente está muy caro ahorita para podernos regresar”, comentó mientras esperaba conocer la respuesta de la aerolínea.

Pasajeros se quejan por el deterioro del Aeropuerto Internacional de Cancún; cuestionan la atención que ASUR brinda a las instalaciones, ya que incluso hay goteras / POR ESTO!

Otra pasajera, María Inés, también cuestionó la organización dentro del inmueble: “Pero tampoco hay… como que no hay mucho orden”. La desigualdad en las condiciones de infraestructura fue señalada asimismo por algunos empleados que prefirieron mantener el anonimato.

Conocedores de las distintas áreas, reconocieron que la Terminal 2 presenta un notable abandono. Al referirse a sus instalaciones, la describieron como “la más abandonadita” y contrastaron su estado con el de las Terminales 3 y 4, donde aseguraron no haber observado las mismas deficiencias.

Incluso relacionaron esta diferencia con el carácter nacional de la segunda terminal, al considerar que podría estar relegada porque atiende principalmente vuelos dentro del país. A diario, pasajeros afectados por demoras terminan recostados dentro o fuera del edificio ante la falta de espacios confortables. Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el aeropuerto indicó que, cuando las aerolíneas modifican los itinerarios y corresponde proporcionar hospedaje, los usuarios son enviados a un alojamiento; sin embargo, mientras esperan una solución, deben enfrentar las deficiencias del recinto.

La escasez de asientos y manchas en pisos de las instalaciones contrastan con las salas de última espera, donde sí funciona el sistema de climatización. / POR ESTO!

El contraste entre las distintas áreas resulta evidente para los viajeros, quienes cuestionan la atención que Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), concesionaria responsable de la operación, brinda a las instalaciones utilizadas principalmente por pasajeros nacionales. Las diferencias también se perciben en las labores de limpieza, pues en las salas de abordaje hay robots que realizan estas tareas, sobre todo durante la noche.

Para los usuarios, la calidad del servicio también se mide en aspectos básicos: disponer de un asiento, contar con áreas adecuadas y aguardar la salida de un vuelo en condiciones dignas. Mientras persisten las quejas, uno de estos equipos automatizados recorre una zona de circulación próxima a las salas de embarque.

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La incorporación de maquinaria automatizada representa una muestra de tecnología aplicada a las tareas aeroportuarias; sin embargo, no demuestra por sí misma una distribución desigual de las inversiones entre terminales ni resuelve las carencias denunciadas por los viajeros. La diferencia, según las observaciones recabadas, radica en que mientras se dispone de equipos para mantener limpios ciertos espacios, persisten condiciones insuficientes para quienes esperan sus vuelos.

En las salas de última espera, donde los pasajeros aguardan para abordar, destacan los pisos brillantes, el aire acondicionado, las pantallas nuevas y los robots de limpieza. En cambio, en las áreas inferiores, donde llegan los viajeros, documentan su equipaje y buscan transporte, se reportan goteras, superficies manchadas, humedad y acumulación de maletas.