Quintana Roo supera los 224 mil casos de infecciones respiratorias en 2026

Quintana Roo acumula 224 mil 432 casos de infecciones respiratorias agudas y mil 207 de varicela en lo que va del año. A estos padecimientos se suman 885 diagnósticos de neumonía y bronconeumonía, de acuerdo con los registros epidemiológicos.

Según las cifras más recientes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, actualizadas al 26 de octubre, en una semana se añadieron 5 mil 659 nuevos casos de infecciones respiratorias agudas en la entidad.

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La incidencia aumentó respecto al mismo periodo del 2025, cuando se contabilizaron 207 mil 376 pacientes. La diferencia asciende a 17 mil 56, equivalente a un alza de aproximadamente 8.2 por ciento.

Del acumulado de este año, 104 mil 649 registros corresponden a hombres y 119 mil 783 a mujeres, lo que refleja una mayor incidencia entre la población femenina, según la distribución por sexo de las estadísticas oficiales. Aunque en las unidades médicas del municipio Benito Juárez el incremento no ha sido considerable, las autoridades prevén un repunte durante las próximas semanas.

El director de Salud Municipal, Héctor González, señaló que hasta el momento no se ha detectado una variación importante en los servicios médicos locales, aunque esperan un aumento próximamente.

Infecciones respiratorias en Quintana Roo / Liza Vera

La doctora Odalis, quien atiende en un consultorio particular, indicó que actualmente circulan tres virus cuyos síntomas pueden confundirse: dengue, influenza y COVID-19.

Explicó que la influenza presenta manifestaciones como dolor corporal, molestias en la garganta, tos intensa y seca. También recomendó realizar una prueba 72 horas después del inicio de los síntomas y acudir a valoración para identificar el origen del malestar. Mientras se obtienen los resultados, señaló que el tratamiento inicial puede incluir paracetamol, bajo orientación médica.

A estos padecimientos se agregan 885 casos de neumonía y bronconeumonía, afecciones que requieren atención oportuna, sobre todo cuando aparecen dificultades para respirar, fiebre persistente o un deterioro del estado general.

En los consultorios también se registra la llegada de pacientes que buscan atención por distintos síntomas, en un escenario marcado por el aumento de las infecciones respiratorias en la entidad.

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Respecto a la varicela, Quintana Roo pasó de 932 casos en el mismo periodo del 2025 a mil 207 en el 2026, es decir, 275 más, lo que representa un incremento del 29.5 por ciento. Del total notificado este año, 635 corresponde a hombres y 572 a mujeres. Aunque la diferencia absoluta es menor frente a las infecciones respiratorias, la variación porcentual refleja un repunte que requiere mantener la vigilancia epidemiológica.

Los datos corresponden a casos notificados al sistema de vigilancia y, por sí solos, no permiten establecer las causas del incremento ni determinar la gravedad de cada paciente. Sin embargo, la comparación anual muestra que tanto las infecciones respiratorias como la varicela presentan cifras superiores a las del mismo periodo del 2025.