Secretaría de las Mujeres reporta más de 27 millones de cartillas y 1.4 millones de servicios en Centros LIBRE

La Secretaría de las Mujeres presentó este lunes 5 de octubre un balance de las acciones realizadas durante el último año en materia de igualdad sustantiva, prevención de violencias, acceso a derechos y atención territorial.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la dependencia, Laura Itzel Castillo Juárez, informó desde un Centro LIBRE de Tecámac, Estado de México, que se han distribuido más de 27 millones de Cartillas de Derechos de las Mujeres. El documento también fue traducido a 56 lenguas indígenas y dos variantes.

Datos oficiales de la Secretaría de las Mujeres publicados previamente también registraban más de 27 millones de ejemplares distribuidos y la expansión de los Centros LIBRE a los 32 estados.

¿Cuántas mujeres han recibido atención en los Centros LIBRE?

Castillo Juárez reportó que los mil un Centros LIBRE instalados en las 32 entidades federativas tienen presencia en alrededor del 40 por ciento de los municipios del país.

De acuerdo con el informe presentado, estos espacios han proporcionado un millón 436 mil 869 servicios y atendido a 656 mil 344 personas. Entre los servicios se encuentran apoyo psicoemocional, orientación jurídica, capacitación para la autonomía económica y actividades para prevenir distintas formas de violencia.

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La dependencia ya había informado en septiembre que alcanzó mil un centros en operación, aunque en ese momento contabilizaba poco más de un millón de servicios, por lo que las cifras presentadas este lunes representan una actualización.

Línea 079 detecta casos con riesgo de violencia feminicida

Otro de los ejes expuestos fue la Línea de las Mujeres 079, opción 1, creada para ofrecer orientación especializada a quienes enfrentan violencia o requieren información sobre sus derechos y programas públicos.

La secretaria detalló que 83 por ciento de las llamadas recibidas correspondieron a algún tipo de violencia, mientras que 17 por ciento fueron solicitudes de orientación e información. Además, en 33 por ciento de los casos atendidos se identificó violencia crítica con riesgo feminicida, de acuerdo con los datos expuestos durante la conferencia.

La línea forma parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres y trabaja de manera coordinada con los Centros LIBRE y la Red de Abogadas de las Mujeres.

#MañaneraDelPueblo | En enlace desde el Centro LIBRE Tecámac, en el #EdoMéx, la titular de la Secretaría de las @mujeresgobmx, @LauraI_Castillo, presentó los avances en materia de igualdad sustantiva y atención a las mujeres a dos años del inicio del gobierno de la presidenta @Claudiashein: ➡️ Cartilla de Derechos de las Mujeres: Más de 27 millones de ejemplares distribuidos y traducidos a 56 lenguas indígenas con dos variantes para asegurar su conocimiento. Red Nacional de Tejedoras de la Patria: ➡️ 197,446 mujeres registradas trabajando en territorio para fortalecer liderazgos y acompañamientos comunitarios. Centros LIBRE para las Mujeres: ➡️ 1,001 Centros LIBRE operando en las 32 entidades federativas, cubriendo el 40% de los municipios del país. ➡️ 1,436,869 servicios brindados y 656,344 personas atendidas. ➡️ Apoyo psicoemocional, asesoría jurídica, promoción de derechos para la autonomía económica y prevención de violencias. — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 5, 2026

Tejedoras de la Patria suma casi 200 mil voluntarias

La Red Nacional de Tejedoras de la Patria alcanzó 197 mil 446 mujeres voluntarias, quienes difunden información sobre derechos, apoyan redes comunitarias e intercambian conocimientos en sus localidades.

El informe también destacó que existen 160 abogadas especializadas en litigio estratégico y mil un abogadas distribuidas en los Centros LIBRE, con funciones de orientación, acompañamiento y, en determinados casos, representación jurídica para víctimas de violencia de género.

Gobierno firma acuerdo con plataformas contra violencia digital

La Secretaría de las Mujeres informó además sobre un acuerdo con Google, Meta, TikTok y YouTube para prevenir y atender la violencia digital.

#MañaneraDelPueblo | Avances en materia de igualdad sustantiva y atención a las mujeres a dos años del inicio del gobierno de la presidenta @Claudiashein: Programas de Bienestar y Derechos: ➡️ Educación: ▪️ Más de 7.3 millones de niñas beneficiadas con la Beca Rita Cetina y 2 millones de jóvenes en Educación Media Superior. ▪️ Incremento del 52.2% en el acceso a la educación media y 54.3% en media superior para mujeres. — Canal Catorce (@canalcatorcemx) October 5, 2026

Como parte de este mecanismo, las búsquedas relacionadas con términos como feminicidio, violencia de género o acoso sexual pueden mostrar información para acceder a orientación especializada mediante el 079, opción 1.

El balance también incluyó cifras sobre participación de mujeres en programas de bienestar, educación, vivienda, salud y apoyos al campo. La dependencia sostuvo que estas políticas forman parte de su estrategia para ampliar el acceso a derechos y fortalecer la autonomía de las mujeres.

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