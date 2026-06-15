Estados Unidos captura y regresa a México a sujeto acusado por prostitución infantil; con este ya son 313 criminales transferidos

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dio a conocer, a través de una publicación en redes sociales, que agentes de su país detuvieron a un sujeto buscado por las autoridades mexicanas.

El mexicano detenido en territorio estadounidense, y repatriado a nuestro país, es buscado por su probable participación en los delitos de prostitución de menores y agresión sexual.

“Agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en el Valle del Río Grande (@USBPChief y @USBPChiefRGV) detuvieron y repatriaron a un mexicano buscado en México por prostitución de menores y agresión sexual. Bajo la Administración del presidente Trump, Estados Unidos ha extraditado a 313 delincuentes buscados”.

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“Este caso representa otro ejemplo de la sólida cooperación impulsada por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein. Juntos, estamos llevando a los delincuentes ante la justicia y haciendo que nuestras naciones sean más seguras”, publicó el embajador Ronald Johnson en su perfil de X.

Johnson destacó el trabajo conjunto que han hecho ambos países en materia de seguridad, encabezado por las administraciones de la Presidenta Sheinbaum y el mandatario estadounidense, Donald Trump.