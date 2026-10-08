Claudia Sheinbaum se reunirá con embajador de EU y advierte que cooperación debe respetar leyes de México

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que este jueves sostendrá un encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante una reunión con empresarios mexicanos y estadounidenses.

En la conferencia mañanera realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el diplomático acompañará a representantes de compañías estadounidenses que invierten en México y a empresarios mexicanos con actividades económicas en Estados Unidos.

Sheinbaum señaló que el encuentro está previsto para este jueves y que podría aprovecharse para abordar distintos asuntos relacionados con la relación bilateral.

Cooperación con EU debe cumplir las leyes mexicanas

Al ser cuestionada sobre las actividades de agencias estadounidenses en Chihuahua y la colaboración anunciada entre autoridades de Estados Unidos y Querétaro, la presidenta afirmó que cualquier cooperación debe desarrollarse dentro del marco jurídico mexicano.

Respecto al caso de Chihuahua, explicó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación para determinar si hubo alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional y, de ser así, establecer las posibles responsabilidades.

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Sobre Querétaro, Sheinbaum aclaró que todavía no existe una participación operativa de agencias estadounidenses. Explicó que apenas se colocó la primera piedra de una academia internacional de policía y que cualquier colaboración futura deberá seguir los procedimientos establecidos.

Gobierno federal pide respetar procedimientos

La presidenta indicó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habló con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, para recordarle que este tipo de cooperación requiere cumplir con la legislación y los procedimientos correspondientes.

Sheinbaum señaló que el propio gobernador manifestó su disposición a solicitar las autorizaciones necesarias cuando el proyecto entre en funcionamiento.

La mandataria sostuvo que México mantiene disposición para colaborar con Estados Unidos, pero enfatizó que dicha cooperación debe realizarse “siempre en el marco de las leyes mexicanas”.

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