Lluvias en Xalapa dejan dos muertos e inundaciones; activan Plan Tajín y suspenden clases

Las fuertes lluvias registradas en Xalapa, Veracruz, durante la tarde y noche del lunes 28 de septiembre dejaron al menos dos personas fallecidas, además de inundaciones en viviendas y vialidades, desbordamientos y afectaciones en distintas colonias de la capital estatal.

Ante la emergencia, autoridades estatales y municipales desplegaron equipos de atención y la Secretaría de Seguridad Pública activó el Plan Tajín, en coordinación con Protección Civil, Guardia Nacional y corporaciones municipales.

Un reporte preliminar contabilizó al menos 20 viviendas afectadas y anegamientos en vialidades de 26 colonias.

¿Qué pasó en Xalapa por las fuertes lluvias?

Una de las víctimas murió en la colonia Independencia después del colapso de una estructura sobre una vivienda. Equipos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de un hombre que quedó atrapado entre los escombros.

La segunda víctima fue una joven de 23 años, quien quedó atrapada dentro de un establecimiento de la zona de San Bruno después de que el agua ingresara al inmueble por el incremento del río Carneros, de acuerdo con reportes locales.

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Las precipitaciones también causaron afectaciones en puntos como La Isleta y las colonias Independencia, Jaramillo y Represa del Carmen.

El río Carneros presentó un aumento considerable en su nivel y provocó inundaciones en distintas zonas de la ciudad. Autoridades también mantienen vigilancia sobre otros afluentes ante la persistencia de las lluvias.

Activan refugios temporales y suspenden clases

Como parte de las acciones de atención, fue habilitado el Refugio Temporal Aldea Meced, en la colonia Juan de la Luz Enríquez. También se dispuso otro espacio de resguardo en el municipio vecino de Banderilla.

Por lluvias en Xalapa, deslizamientos, inundaciones y el deceso de dos personas; continúan recorridos y evaluación de daños https://t.co/WJvaTouyL7 pic.twitter.com/2WRwnEcloS — Billie Parker Noticias (@billieparkernot) September 29, 2026

Debido a las condiciones meteorológicas y sus afectaciones, el Gobierno de Veracruz determinó suspender las clases este martes 29 de septiembre en todos los niveles educativos de municipios como Xalapa, Banderilla, Coatepec, Actopan, Emiliano Zapata, Jalcomulco, La Antigua, Paso de Ovejas, Puente Nacional, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan y Úrsulo Galván, entre otros.

Protección Civil mantiene recorridos y labores de atención, mientras las autoridades piden evitar vialidades inundadas, no intentar cruzar corrientes de agua y mantenerse pendientes de los avisos oficiales ante el riesgo de nuevos desbordamientos y deslaves.

IO