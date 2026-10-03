Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza evento de Vivienda para el Bienestar en Veracruz: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este sábado 3 de octubre de 2026 un evento del programa Vivienda para el Bienestar en el puerto de Veracruz.

La actividad forma parte de la gira de trabajo que la mandataria realiza durante este fin de semana por Veracruz, donde también contempla actividades relacionadas con infraestructura y la conmemoración del Día de la Armada de México.

De acuerdo con la agenda difundida para la visita presidencial, el acto de Vivienda para el Bienestar está programado para las 17:30 horas en Veracruz, después de la inauguración del distribuidor vial de acceso al Puerto de Veracruz.

¿Qué es el programa Vivienda para el Bienestar?

El programa forma parte de la política habitacional del Gobierno de México y contempla acciones para facilitar el acceso de las familias a una vivienda adecuada.

La estrategia nacional establece como objetivo la construcción de 1.8 millones de viviendas durante la administración de Sheinbaum.

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El programa también contempla esquemas de financiamiento, créditos y subsidios destinados a la adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda.

En Veracruz, las autoridades estatales han señalado una meta sexenal de 102 mil acciones habitacionales. En enero pasado, Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nahle participaron en la entrega de 200 viviendas correspondientes al desarrollo Bosques de Río Medio 4, proyecto que contempla mil 040 casas.

Veracruz forma parte de la agenda presidencial

La visita de Claudia Sheinbaum a Veracruz se desarrolla durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre, con actividades enfocadas en infraestructura, vivienda y asuntos relacionados con la Armada de México.

El evento de Vivienda para el Bienestar representa uno de los puntos centrales de la agenda de este sábado, en una entidad donde el Gobierno federal mantiene proyectos habitacionales vinculados con su estrategia nacional de vivienda.

La gira presidencial continuará este domingo con actividades oficiales en el estado, de acuerdo con la agenda anunciada para este fin de semana.

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