Megamarcha del IMSS hoy 30 de octubre: horario, rutas y calles afectadas en CDMX

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una megamarcha este viernes 30 de octubre de 2026 en la Ciudad de México, para exigir mejoras salariales, respeto a sus derechos laborales y cambios en la dirigencia sindical.

La movilización está convocada para las 15:00 horas, con concentraciones en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y las Oficinas Centrales del IMSS. La información difundida contempla un recorrido hacia la Secretaría de Gobernación (Segob).

Se prevé la participación de aproximadamente 3 mil manifestantes, por lo que podrían registrarse afectaciones a la circulación en distintas vialidades de la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Cuál será la ruta de la megamarcha del IMSS hoy 30 de octubre?

Uno de los contingentes se concentrará en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado sobre avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores.

De acuerdo con la información preliminar, los manifestantes podrían avanzar por avenida Cuauhtémoc y la calle Abraham González hasta llegar a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

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Otro grupo partiría de las Oficinas Centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma, y recorrería esa avenida, así como General Prim y Abraham González.

Sin embargo, los trayectos no están confirmados de manera definitiva, ya que otros reportes contemplan destinos diferentes para algunos contingentes.

¿Qué calles podrían presentar cierres por la marcha del IMSS?

Entre las vialidades que podrían registrar complicaciones durante la movilización se encuentran avenida Cuauhtémoc, Paseo de la Reforma, General Prim y Abraham González.

Para quienes circulen por la zona del Centro Médico Nacional Siglo XXI, se sugieren como alternativas las avenidas Niños Héroes e Insurgentes.

En el caso de las afectaciones alrededor de Paseo de la Reforma, los automovilistas podrían considerar avenida Chapultepec y Circuito Interior, dependiendo de las condiciones del tránsito.

Los cierres viales dependerán del avance de los contingentes y de las indicaciones de las autoridades capitalinas.

¿Por qué marchan los trabajadores del IMSS en CDMX?

Los manifestantes exigen la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno federal y la dirección del Seguro Social para atender sus demandas laborales.

Entre sus peticiones se encuentran un incremento salarial directo al tabulador, mejores condiciones de jubilación, respeto a los contratos colectivos y suministro suficiente de insumos y equipo médico de calidad.

También solicitan la renuncia de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este viernes 30 de octubre en la #CiudadDeMéxico.👮‍♀️📒 🔎 Ingresa a: https://t.co/RGwQPGhSdb https://t.co/AAciIFXk9a — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 30, 2026

Asimismo, los inconformes demandan el cese de presuntos actos de intimidación, represalias y acoso laboral y sindical.

La movilización en la Ciudad de México forma parte de una jornada de protestas convocada por trabajadores del IMSS en distintas entidades del país.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y consultar los reportes de tránsito, principalmente durante la tarde de este viernes, cuando está prevista la concentración en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

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