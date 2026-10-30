Yucatán amanece cubierto de neblina; anticipan calor y lluvias este viernes

Una densa neblina cubrió distintos puntos de Yucatán durante las primeras horas de este viernes 30 de octubre, lo que ocasionó condiciones de baja visibilidad en varias carreteras estatales, incluido el Periférico de Mérida, donde los conductores tuvieron que extremar precauciones al circular.

Desde el amanecer, automovilistas reportaron la presencia de bancos de neblina que permanecieron durante el inicio de las actividades matutinas, principalmente en vialidades y tramos carreteros donde la visibilidad se vio reducida.

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La neblina también alcanzó distintos puntos del Periférico de Mérida, por lo que se recomendó a los conductores disminuir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y utilizar las luces correspondientes para evitar accidentes.

En cuanto a las condiciones meteorológicas, Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que la circulación de un sistema de baja presión continuará aportando humedad a la Península de Yucatán y, en interacción con el establecimiento de una vaguada, favorecerá lluvias durante este viernes.

El pronóstico indica que por la mañana podrían presentarse lluvias ligeras ocasionales en algunos municipios, mientras que hacia el mediodía se esperan precipitaciones de intensidad moderada y de forma dispersa en Motul, Mérida e Izamal, así como en el sur y sureste del estado, principalmente en Tekax, Valladolid y localidades cercanas.

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Respecto a las temperaturas, se prevé una mañana relativamente fresca, con valores de entre 18 y 24 °C; sin embargo, durante la tarde el ambiente será muy caluroso, con temperaturas máximas de 32 a 34 °C en la zona costera y de 34 a 37 °C en municipios del interior de Yucatán.

El viento predominará del sureste y noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de hasta 40 km/h en la costa. Además, se esperan olas de entre uno y dos metros de altura en el litoral yucateco.

Las condiciones de humedad, nubosidad y precipitaciones podrían generar cambios en el ambiente a lo largo del día, por lo que se recomienda mantener precauciones tanto al conducir como durante las actividades al aire libre.