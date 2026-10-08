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Claudia Sheinbaum revela que Nestlé duplicará su inversión en México

Durante el miércoles 7 de octubre, la mandataria sostuvo una reunión con Philipp Navratil.

Por Redacción Por Esto!

8 de oct de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum revela que Nestlé duplicará su inversión en México.
Claudia Sheinbaum revela que Nestlé duplicará su inversión en México. / X: @Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante el 7 de octubre de 2026 mantuvo una reunión con Philipp Navratil, director ejecutivo de Nestlé en el Palacio Nacional. Tras esto, la mandataria informó que el directivo aseguró que la empresa duplicará la inversión en el país.

De acuerdo con lo informado por la mandataria, la inversión pasará de mil a dos mil millones de dólares durante lo largo del sexenio, ampliando el compromiso inicial presentado previamente dentro del marco del Plan México. Aunado a esto, se contemplan acciones para fortalecer el desarrollo industrial y la soberanía alimentaria del país.

Como parte de las metas proyectadas hacia el periodo 2028-2030, el plan enfatiza la integración de proveedores locales. Esto incluye la entrega e instalación de 70 mil plantas de café y la incorporación directa de 2 mil productores agrícolas en el estado de Veracruz a la cadena de suministro de la firma.

El grupo empresarial reafirmó la posición estratégica de México en sus operaciones globales, manteniendo sus programas de apoyo técnico a las comunidades rurales y la compra directa de insumos del campo como leche, café y cacao a productores mexicanos.

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