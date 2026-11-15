Motociclista muere tras ser embestido en la carretera Felipe Carrillo Puerto-Uh May

Fatal accidente se registró la madrugada de este domingo al ser reportado un accidente sobre la 307, al ser colisionado un motociclista donde perdió la vida en el lugar y los vehículos terminaron dentro de la espesura del monte.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada en el kilómetro 125 + 00 de la carretera 307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, tramo Felipe Carrillo Puerto- Uh-May, al ser reportado una persona fallecida y con la llegada de los agentes municipales verificaron que se trató de un accidente carretero donde había perdido la vida una persona.

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De igual manera arribaron elementos de la Guardia Nacional división caminos quienes procedieron a cordonar el lugar para preservar las escenas a la espera de la llegada del personal de la Fiscalia General del Estado.

Se pudo indagar en el lugar que los hechos se registraron cuando una camioneta que circulaba de norte a sur choco por alcance una motocicleta que circulaba en la misma dirección, para proyectarlo fuera de la carretera, perdiendo la vida de manera instantánea.

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Mientras que la.motocicleta quedó destrozado, y solamente se puede observar sobre la vía las chanclas del ahora occiso y parte de la unidad ligera, mientras que la camioneta terminó incrustada dentro del monte a la espera de ser rescatado por una grúa.

De igual manera se espera de la llegada de los Peritos de la Fiscalia General del Estado para iniciar los trabajos periciales y se puede hacer el levantamiento del cuerpo para que sea trasladado a las instalaciones del Servicio médico Forense para que sea practicado la necropsia de ley y se conozca las causas reales de la muerte.