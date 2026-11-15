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Motociclista muere tras ser embestido en la carretera Felipe Carrillo Puerto-Uh May

El conductor de una camioneta chocó por alcance contra el motociclista, quien perdió la vida en el lugar.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

15 de nov de 2026

2 min

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Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área del accidente mientras esperaban la llegada de los peritos de la Fiscalía
Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área del accidente mientras esperaban la llegada de los peritos de la Fiscalía / Justino Xiu Chan

Fatal accidente se registró la madrugada de este domingo al ser reportado un accidente sobre la 307, al ser colisionado un motociclista donde perdió la vida en el lugar y los vehículos terminaron dentro de la espesura del monte.

Los hechos se registraron en horas de la madrugada en el kilómetro 125 + 00 de la carretera 307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, tramo Felipe Carrillo Puerto- Uh-May, al ser reportado una persona fallecida y con la llegada de los agentes municipales verificaron que se trató de un accidente carretero donde había perdido la vida una persona.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales al llegar al lugar del accidente

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De igual manera arribaron elementos de la Guardia Nacional división caminos quienes procedieron a cordonar el lugar para preservar las escenas a la espera de la llegada del personal de la Fiscalia General del Estado.

Se pudo indagar en el lugar que los hechos se registraron cuando una camioneta que circulaba de norte a sur choco por alcance una motocicleta que circulaba en la misma dirección, para proyectarlo fuera de la carretera, perdiendo la vida de manera instantánea.

Elementos policiacos habrían interceptado el taxi en que intentó huir el responsable.

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Mientras que la.motocicleta quedó destrozado, y solamente se puede observar sobre la vía las chanclas del ahora occiso y parte de la unidad ligera, mientras que la camioneta terminó incrustada dentro del monte a la espera de ser rescatado por una grúa.

De igual manera se espera de la llegada de los Peritos de la Fiscalia General del Estado para iniciar los trabajos periciales y se puede hacer el levantamiento del cuerpo para que sea trasladado a las instalaciones del Servicio médico Forense para que sea practicado la necropsia de ley y se conozca las causas reales de la muerte.

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