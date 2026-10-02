Trabajadores del Monte de Piedad en Yucatán recuperarán el 100% de salarios caídos tras la huelga

Los trabajadores del Nacional Monte de Piedad (NMP) recibirán el 100 por ciento de los salarios caídos durante el año que duró la huelga, mientras que la asignación de plazas y ascensos volverá a sujetarse a la antigüedad establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), informó Javier Méndez Tamayo, dirigente de la Sección XIII del sindicato en Yucatán.

El acuerdo permitirá que las 10 sucursales de la institución en el Estado reabran el miércoles 7 de octubre. Los empleados regresaron ayer a sus centros laborales para tareas de limpieza y acondicionamiento, tras el retiro de las banderas rojinegras.

Méndez Tamayo explicó que uno de los principales puntos para destrabar el conflicto fue que la administración aceptara sujetar nuevamente la cobertura de vacantes y los ascensos a lo establecido en el CCT.

“Se logró que se respeten esas cláusulas del CCT”, declaró el dirigente, quien precisó que deberá tomarse en cuenta la antigüedad y garantizar transparencia en la asignación de plazas. Este tema fue uno de los principales motivos del paro iniciado el 1 de octubre del 2025.

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Durante meses, la representación sindical denunció que diversas plazas habían sido asignadas sin respetar escalafón. Méndez Tamayo señaló que trabajadores con décadas de antigüedad habían quedado fuera mientras otros con menos años de servicio recibían los puestos.

Recuperan prestaciones

El convenio contempla también el pago íntegro de los salarios dejados de percibir durante el paro, así como los vales de despensa y otras prestaciones. Los pagos se efectuarán conforme al calendario acordado entre la administración y la representación sindical.

Entre los adeudos figuran el aguinaldo de 2025, el reparto de utilidades y vacaciones no disfrutadas durante el periodo de suspensión.

Asimismo, se reactivan alrededor de 100 procedimientos de jubilación que permanecían pendientes en el país,según el dirigente yucateco.

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La solución se alcanzó después de más de 70 reuniones de negociación y de la intervención de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sindicato y administración aceptaron sujetarse a un dictamen integral para resolver los puntos que mantenían el desacuerdo.

Reapertura el 7 de octubre

Las sucursales volverán a recibir usuarios el miércoles 7 de octubre, en su horario habitual: de lunes a viernes, de 8:30 a 17:00 horas, y sábados, de 9:00 a 14:00 horas. Se restablecerán las operaciones de empeño, pago, refrendo y recuperación de artículos que permanecieron bajo resguardo durante el cierre.

Para quienes mantienen contratos vigentes, el Monte de Piedad anunció 45 días naturales sin cobro de intereses a partir de la reanudación del servicio, además de descuentos en determinados intereses acumulados durante el periodo de suspensión. La medida busca facilitar la regularización de los préstamos..