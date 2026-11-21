El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la muerte de elementos del Ejército mexicano y de siete presuntos integrantes de un grupo criminal durante el operativo que permitió la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa.
A través de su cuenta de X, el funcionario federal lamentó el fallecimiento de los militares que participaron en las acciones de seguridad realizadas la noche del viernes 20 de noviembre de 2026.
El titular de la SSPC expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los elementos fallecidos y reconoció su participación en el enfrentamiento.
Grupo armado intentó impedir captura de “El Chapo Isidro”
García Harfuch explicó que integrantes de la organización criminal intentaron impedir la detención de su líder, lo que provocó un enfrentamiento con las fuerzas federales.
De acuerdo con el secretario, siete de los presuntos agresores murieron durante el intercambio de disparos.
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El funcionario no precisó en su mensaje el número de militares fallecidos ni proporcionó sus identidades.
Aseguran fusil calibre .50, lanzagranadas y explosivos en Guasave
Como resultado del operativo, las autoridades federales aseguraron armamento de alto poder, entre el que destacan un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.
García Harfuch señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno federal contra las organizaciones delictivas que operan en Sinaloa.
Asimismo, sostuvo que la violencia de estos grupos representa un riesgo para la seguridad de las familias de la entidad y del resto del país.
La captura de “El Chapo Isidro” ocurrió durante un despliegue de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional que también provocó bloqueos carreteros e incendios de vehículos en Guasave.
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