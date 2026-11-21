El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó la muerte de elementos del Ejército mexicano y de siete presuntos integrantes de un grupo criminal durante el operativo que permitió la captura de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa.

A través de su cuenta de X, el funcionario federal lamentó el fallecimiento de los militares que participaron en las acciones de seguridad realizadas la noche del viernes 20 de noviembre de 2026.

El titular de la SSPC expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los elementos fallecidos y reconoció su participación en el enfrentamiento.

Grupo armado intentó impedir captura de “El Chapo Isidro”

García Harfuch explicó que integrantes de la organización criminal intentaron impedir la detención de su líder, lo que provocó un enfrentamiento con las fuerzas federales.

De acuerdo con el secretario, siete de los presuntos agresores murieron durante el intercambio de disparos.

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El funcionario no precisó en su mensaje el número de militares fallecidos ni proporcionó sus identidades.

Aseguran fusil calibre .50, lanzagranadas y explosivos en Guasave

Como resultado del operativo, las autoridades federales aseguraron armamento de alto poder, entre el que destacan un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano.

García Harfuch señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno federal contra las organizaciones delictivas que operan en Sinaloa.

Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano @Defensamx1 . A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias Su valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México. El grupo armado intentó impedir la captura de su jefe. En el enfrentamiento murieron siete agresores. Se aseguraron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano. Esta operación es una muestra contundente del combate a la impunidad. Son estos grupos criminales los que, con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de todo México — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 21, 2026

Asimismo, sostuvo que la violencia de estos grupos representa un riesgo para la seguridad de las familias de la entidad y del resto del país.

La captura de “El Chapo Isidro” ocurrió durante un despliegue de fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional que también provocó bloqueos carreteros e incendios de vehículos en Guasave.

IO