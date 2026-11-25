La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó las declaraciones del exsecretario de Hacienda José Antonio Meade sobre las perspectivas económicas del país para 2027, luego de que el también excandidato presidencial consideró que el Gobierno federal podría cumplir e incluso superar sus objetivos fiscales.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 25 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria calificó como interesantes las declaraciones de Meade y aseguró que su administración mantiene una política económica adecuada.

"Muy interesantes las declaraciones y, en efecto, vamos bien", expresó Sheinbaum.

¿Qué dijo José Antonio Meade sobre la economía de México en 2027?

Durante un foro de la Universidad Panamericana, José Antonio Meade, actual presidente del Consejo de Administración de HSBC México, consideró que existen condiciones para cumplir las metas fiscales del próximo año.

El exfuncionario señaló que la Secretaría de Hacienda ha realizado esfuerzos para equilibrar el presupuesto, aunque advirtió que será necesario atender las presiones financieras relacionadas con programas sociales, pensiones y el pago de intereses de la deuda.

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Sheinbaum afirmó que las declaraciones resultan relevantes porque provienen de un economista reconocido que identifica avances en la política económica del Gobierno federal.

La presidenta también recordó su reciente reunión con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien, según explicó, reconoció el desempeño de la economía mexicana.

Agregó que durante el encuentro abordaron los efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo y la sostenibilidad del crecimiento de los centros de datos.

Sheinbaum anuncia página especial para desmentir información de medios

La mandataria también cuestionó a medios de comunicación y comentaristas que, a su consideración, mantienen críticas constantes contra su administración.

En ese contexto, anunció que el Gobierno federal creará una página especial y una cuenta en redes sociales para publicar desmentidos sobre información difundida en medios.

Explicó que el espacio semanal conocido como Detector de Mentiras resulta insuficiente para atender todos los señalamientos que considera falsos.

Además, informó que este miércoles no se presentaría dicha sección debido a las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, por lo que se retomará el jueves 26 de noviembre.

Sheinbaum sostuvo que considera necesario responder públicamente a las versiones que su gobierno identifica como incorrectas para evitar que permanezcan sin aclaración.

IO