La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este miércoles 25 de noviembre sostendrá una reunión con representantes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Chiapas, para revisar los acuerdos alcanzados previamente con el magisterio.

Durante la conferencia mañanera, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria informó que el encuentro está programado para las 11:00 horas y contará con la participación del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar.

Sheinbaum explicó que la reunión forma parte de los compromisos que asumió durante una visita reciente a la entidad.

¿Qué temas abordará Sheinbaum con la CNTE de Chiapas?

La presidenta señaló que el encuentro permitirá revisar los avances de los acuerdos establecidos en una primera mesa de diálogo entre representantes sindicales, autoridades estatales y el Gobierno federal.

"Acordamos una serie de apoyos. Ahora viene un seguimiento de esa primera reunión que tuvimos", expresó.

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Entre las demandas que ha planteado la Sección 7 de la CNTE se encuentran asuntos relacionados con las condiciones laborales del magisterio, pensiones, plazas docentes y la legislación educativa.

Sin embargo, la mandataria no detalló qué acuerdos específicos serán revisados durante la reunión de este miércoles.

Sheinbaum recuerda reuniones con la Sección 22 de Oaxaca

La titular del Ejecutivo federal también recordó que anteriormente sostuvo encuentros con representantes de la Sección 22 de la CNTE, correspondiente a Oaxaca.

Explicó que el diálogo con el magisterio de Chiapas se realiza mediante una mesa en la que participan autoridades federales, estatales y representantes sindicales.

La reunión de este miércoles permitirá conocer los avances de los compromisos asumidos y las nuevas solicitudes que presente la representación de la Sección 7 de la CNTE.

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