México y los otros 11 países integrantes del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) acordaron reforzar las acciones contra la triangulación ilegal de mercancías, una práctica utilizada para evadir el pago de aranceles mediante la falsificación del origen de los productos.

La Secretaría de Economía informó que, durante las reuniones del bloque comercial en Hanói, Vietnam, la delegación mexicana encabezada por Marcelo Ebrard impulsó un grupo de trabajo para analizar estas operaciones y proponer mecanismos de prevención y sanción.

De acuerdo con la dependencia, México y Malasia participarán en la conducción de los trabajos para fortalecer el cumplimiento de las reglas comerciales entre los 12 países.

Triangulación ilegal provoca pérdida de 200 mil empleos en México, advierte Economía

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que la triangulación ilegal de exportaciones no representa únicamente un problema administrativo o aduanero, sino una práctica fraudulenta que afecta los ingresos fiscales y la competencia entre empresas.

Según las cifras presentadas por el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, estas operaciones han contribuido a una caída del 30 por ciento en la producción nacional de los sectores textil y de confección, así como a la pérdida de 200 mil empleos en México.

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El funcionario sostuvo que las consecuencias alcanzan directamente a las empresas y familias que dependen de estas actividades industriales.

Asimismo, la Secretaría de Economía señaló que las prácticas de evasión comercial representan pérdidas fiscales estimadas en 1.1 billones de dólares anuales para los países en desarrollo.

¿Qué medidas propone México para evitar la triangulación de mercancías?

La propuesta presentada por la delegación mexicana contempla fortalecer los registros de importadores y exportadores para identificar mejores prácticas de comercio exterior.

También plantea establecer controles adicionales sobre mercancías consideradas sensibles, mejorar el intercambio oportuno de información entre países y detectar empresas que utilicen facturas falsas para simular el origen de sus productos.

El objetivo es impedir que las mercancías ingresen a los mercados del TIPAT con beneficios arancelarios que no les corresponden.

La Secretaría de Economía explicó que las empresas que falsifiquen el origen de sus mercancías podrían perder las preferencias comerciales previstas en el tratado y enfrentar sanciones conforme a las disposiciones aplicables.

Las recomendaciones del grupo serán presentadas en una próxima reunión ministerial para su análisis y eventual adopción.

Ebrard pide cumplir las reglas del TIPAT antes de incorporar nuevos países

Durante el encuentro, Marcelo Ebrard también planteó que los integrantes actuales del tratado deben garantizar el cumplimiento de sus compromisos antes de avanzar en la incorporación de nuevas economías.

El funcionario consideró necesario revisar posibles subsidios, condiciones que afecten la competencia y obstáculos para el acceso efectivo de las exportaciones mexicanas.

#ComunicadoEconomía 🗞️ México co-presidirá grupo para combatir triangulación ilegal de exportaciones; pide se cumplan reglas de origen antes de expandir TIPAT 🗞️ https://t.co/Wau18GAplS https://t.co/5HtakWuYpR — Economía México (@SE_mx) November 27, 2026

Actualmente, el TIPAT está integrado por Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

La Secretaría de Economía destacó que el comercio mexicano con los países del bloque ha registrado un crecimiento anual del 15%.

La posición de México busca reforzar la protección de la industria nacional y evitar que las operaciones comerciales irregulares afecten la producción, el empleo y la recaudación fiscal, mientras continúa la discusión sobre la ampliación del acuerdo transpacífico.

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