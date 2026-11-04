Rosa Icela Rodríguez reporta entrega voluntaria de 673 armas como parte del Plan Michoacán

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que 673 armas de fuego fueron entregadas de manera voluntaria y anónima a cambio de dinero en efectivo en Michoacán, como parte del programa federal “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 4 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, la funcionaria presentó los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, enfocado en atender las causas que generan la violencia.

Rodríguez destacó que el desarme voluntario forma parte de las acciones para retirar armas de circulación y reducir los riesgos para las familias de la entidad.

¿Cuántas armas se han entregado en Michoacán con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz?

La titular de Gobernación explicó que, mediante esta estrategia, la población ha intercambiado 673 armas de fuego por dinero en efectivo, sin necesidad de proporcionar su identidad.

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La funcionaria consideró que esta medida contribuye a prevenir hechos violentos y forma parte de los esfuerzos del Gobierno federal para avanzar en la pacificación del estado.

¿Qué avances registra el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia?

Rosa Icela Rodríguez detalló que, por primera vez, 53 dependencias federales llegaron a todos los municipios michoacanos mediante 115 Ferias del Bienestar.

A través de estas jornadas se proporcionaron un millón 120 mil trámites y servicios, relacionados con actas de nacimiento, CURP, SAT, becas, programas sociales, salud, educación y actividades culturales y deportivas.

Además, informó que el Tianguis del Bienestar llegó a 268 localidades, donde se distribuyeron gratuitamente 2 millones 234 mil 313 artículos nuevos de primera necesidad.

Finalmente, la secretaria reiteró que las acciones continuarán mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno, con el propósito de atender las necesidades sociales y las causas de la violencia en Michoacán.

IO