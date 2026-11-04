Clima en Quintana Roo 4 de noviembre: Pronostican temperaturas de hasta 38 grados y chubascos con actividad eléctrica

El calor y las lluvias marcarán las condiciones meteorológicas de este miércoles 4 de noviembre en Quintana Roo, donde se esperan temperaturas máximas de hasta 38 grados, además de chubascos acompañados de actividad eléctrica en distintos municipios, principalmente durante la tarde y noche.

De acuerdo con el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil (Coeproc), el ingreso de humedad del mar Caribe y el golfo de México, en combinación con una vaguada en niveles altos de la atmósfera, favorecerá el incremento de nubosidad y la presencia de precipitaciones en la entidad.

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Sensación térmica alcanzará los 41 grados

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 38 grados Celsius, mientras que las mínimas para la mañana del jueves se ubicarán entre los 16 y 27 grados, dependiendo del municipio.

La sensación térmica más elevada se espera en Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres, donde podría alcanzar los 41 grados.

En Cancún, Playa del Carmen y José María Morelos se prevé que llegue a los 38 grados; en Tulum podría ubicarse en 36 grados, mientras que en Chetumal, Puerto Morelos y Bacalar alcanzaría los 37 grados.

Por su parte, Cozumel tendrá temperaturas máximas de entre 30 y 32 grados, con una sensación térmica de hasta 38 grados.

Prevén lluvias y actividad eléctrica por la tarde

En cuanto a las precipitaciones, se pronostican lluvias e intervalos de chubascos acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte de Quintana Roo, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, principalmente durante la tarde y noche.