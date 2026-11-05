Quintana Roo tendrá lluvias y ambiente caluroso este 5 de noviembre; sensación térmica alcanzará los 41 grados

Quintana Roo tendrá este jueves condiciones de cielo parcialmente nublado, con incremento de nubosidad durante el día, así como lluvias y chubascos aislados acompañados de actividad eléctrica, debido a un canal de baja presión sobre el sureste del país y al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan acumulados de lluvia de entre 5 y 25 milímetros, además de ambiente caluroso a muy caluroso en la entidad. El viento será del norte y noreste, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en las zonas costeras y oleaje de aproximadamente un metro de altura.

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En cuanto a las temperaturas, Lázaro Cárdenas registrará las máximas más elevadas, de entre 36 y 38 grados Celsius, con sensación térmica de hasta 41 grados. En Isla Mujeres se esperan temperaturas de 34 a 36 grados y sensación térmica de 39 grados, mientras que en Benito Juárez el termómetro alcanzará entre 33 y 35 grados, con sensación térmica de 38 grados.

Para Playa del Carmen se pronostican temperaturas máximas de 32 a 34 grados y sensación térmica de 37 grados; en Tulum se esperan de 31 a 33 grados, con sensación de hasta 36 grados. Mientras tanto, en José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto las temperaturas oscilarán entre 33 y 35 grados, con sensación térmica de 38 grados.

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En el sur del estado, Othón P. Blanco y Bacalar tendrán máximas de entre 32 y 34 grados Celsius, con sensación térmica de 37 grados. Puerto Morelos también alcanzará entre 32 y 34 grados, mientras que en Cozumel se prevén temperaturas de 30 a 32 grados.

Respecto a las condiciones meteorológicas generales, el frente frío número 4 permanecerá con características de estacionario sobre el noreste del país y la porción norte del Golfo de México, mientras que en Quintana Roo continuará la entrada de humedad del Caribe durante el periodo de pronóstico, válido hasta las 6:00 horas del viernes 6 de noviembre.