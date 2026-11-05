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Quintana Roo tendrá lluvias y ambiente caluroso este 5 de noviembre; sensación térmica alcanzará los 41 grados

Se esperan lluvias y chubascos aislados con actividad eléctrica, además de temperaturas máximas de hasta 38 grados Celsius.

Por Redacción Por Esto!

5 de nov de 2026

2 min

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Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica durante el transcurso del día
Las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica durante el transcurso del día / POR ESTO!

Quintana Roo tendrá este jueves condiciones de cielo parcialmente nublado, con incremento de nubosidad durante el día, así como lluvias y chubascos aislados acompañados de actividad eléctrica, debido a un canal de baja presión sobre el sureste del país y al ingreso de humedad proveniente del mar Caribe.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se esperan acumulados de lluvia de entre 5 y 25 milímetros, además de ambiente caluroso a muy caluroso en la entidad. El viento será del norte y noreste, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en las zonas costeras y oleaje de aproximadamente un metro de altura.

La Coordinación Estatal de Protección Civil pronosticó lluvias y chubascos dispersos en la entidad, principalmente durante la tarde y noche

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En cuanto a las temperaturas, Lázaro Cárdenas registrará las máximas más elevadas, de entre 36 y 38 grados Celsius, con sensación térmica de hasta 41 grados. En Isla Mujeres se esperan temperaturas de 34 a 36 grados y sensación térmica de 39 grados, mientras que en Benito Juárez el termómetro alcanzará entre 33 y 35 grados, con sensación térmica de 38 grados.

Para Playa del Carmen se pronostican temperaturas máximas de 32 a 34 grados y sensación térmica de 37 grados; en Tulum se esperan de 31 a 33 grados, con sensación de hasta 36 grados. Mientras tanto, en José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto las temperaturas oscilarán entre 33 y 35 grados, con sensación térmica de 38 grados.

En algunos tramos, los conductores tuvieron que avanzar lentamente por un solo carril, mientras que en la entrada del fraccionamiento Tierra Maya el nivel del agua impidió el paso de vehículos

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En el sur del estado, Othón P. Blanco y Bacalar tendrán máximas de entre 32 y 34 grados Celsius, con sensación térmica de 37 grados. Puerto Morelos también alcanzará entre 32 y 34 grados, mientras que en Cozumel se prevén temperaturas de 30 a 32 grados.

Respecto a las condiciones meteorológicas generales, el frente frío número 4 permanecerá con características de estacionario sobre el noreste del país y la porción norte del Golfo de México, mientras que en Quintana Roo continuará la entrada de humedad del Caribe durante el periodo de pronóstico, válido hasta las 6:00 horas del viernes 6 de noviembre.

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