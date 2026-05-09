Alfonso Durazo destaca restitución de tierras y obras históricas para el Pueblo Yaqui junto a presidenta Sheinbaum

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui representa un parteaguas en la relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas, durante el evento encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este sábado 9 de mayo en territorio yaqui.

Durante su mensaje, Durazo destacó el respaldo de la mandataria federal a Sonora y particularmente a los pueblos originarios de la entidad, al señalar que cada visita presidencial al estado ha incluido actividades en comunidades indígenas.

El mandatario estatal subrayó que los planes de justicia impulsados por la Cuarta Transformación rompieron con décadas de abandono histórico hacia los pueblos originarios.

Gobernador señala deuda histórica con el Pueblo Yaqui

Alfonso Durazo Montaño sostuvo que durante siglos existió ausencia institucional y exclusión hacia comunidades indígenas como la yaqui, que enfrentaron persecución, despojo y desplazamiento.

En ese contexto, aseguró que el Plan de Justicia no debe verse únicamente como un programa gubernamental, sino como un proceso de restitución de derechos históricos y reconocimiento a la autonomía de los pueblos originarios.

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El gobernador recordó además que el primer Plan de Justicia para pueblos indígenas nació precisamente en territorio yaqui durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Anuncian restitución territorial y obras sociales

Durante el evento, el gobernador informó sobre la entrega del rancho La Matanza, ubicado en jurisdicción de Loma de Guamúchil, con una superficie de 239 hectáreas, así como la entrega de escrituras correspondientes a 29 mil hectáreas para comunidades yaquis.

Además, destacó la inauguración de un comedor infantil en Bahía de Lobos con inversión de 40 millones de pesos, infraestructura que forma parte de una red de atención alimentaria para niñas y niños de pueblos originarios.

Según detalló, actualmente suman 11 comedores comunitarios construidos dentro de las acciones del Plan de Justicia.

Más de 18 mil millones de pesos invertidos en Plan Yaqui

El mandatario sonorense señaló que desde 2021 se han invertido más de 18 mil 356 millones de pesos en acciones relacionadas con salud, infraestructura, productividad agrícola, medio ambiente, fortalecimiento comunitario y restitución territorial.

Alfonso Durazo Montaño afirmó que las decisiones del plan se han tomado en coordinación con las autoridades tradicionales yaquis y enfatizó que el objetivo no es imponer un modelo de desarrollo, sino generar condiciones para que las comunidades definan su propio futuro.

El evento formó parte de la gira de trabajo que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Sonora, donde previamente presentó el Plan de Justicia del Pueblo Seri-Comca'ac, inauguró el Acueducto Seri y encabezó la apertura del Hospital General de Zona No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo.

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