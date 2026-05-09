Presidenta Sheinbaum reivindica la grandeza indígena de México durante Plan de Justicia Yaqui en Sonora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que la grandeza cultural e histórica del país proviene de los pueblos originarios, durante la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui realizada este sábado en Sonora.

En el evento, encabezado junto al gobernador Alfonso Durazo Montaño, la mandataria sostuvo que la llamada Cuarta Transformación representa un cambio profundo en la relación entre el Estado mexicano y las comunidades indígenas.

Sheinbaum señaló que, a diferencia de gobiernos anteriores que —dijo— miraban hacia modelos extranjeros, la actual administración reconoce la relevancia histórica y cultural de los pueblos originarios como base de la identidad nacional.

Presidenta critica visiones históricas sobre la Conquista

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó posturas que, afirmó, minimizan el papel de los pueblos indígenas en la construcción histórica del país.

La presidenta sostuvo que durante décadas existieron sectores políticos que consideraban que México comenzó con la llegada de los españoles y defendían figuras vinculadas a la Conquista.

Noticia Destacada Sheinbaum Pardo inaugura hospital del IMSS en Hermosillo; beneficiará a más de 122 mil derechohabientes

Frente a ello, afirmó que el movimiento de la Cuarta Transformación reivindica el legado histórico de las culturas originarias del norte, centro y sur del país.

“La grandeza de México viene de los pueblos originarios”, expresó la mandataria federal ante autoridades tradicionales yaquis y habitantes de la región.

Gobierno anuncia continuidad del Plan de Justicia Yaqui

En el encuentro realizado en territorio yaqui, la presidenta informó sobre avances en obras de infraestructura hidráulica, restitución territorial y programas sociales para comunidades indígenas de Sonora.

Entre las acciones destacadas mencionó la entrega de infraestructura relacionada con el Acueducto Yaqui, nuevas restituciones de tierras y la apertura de comedores escolares para niñas y niños.

Asimismo, indicó que entre el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual administración se han entregado 45 mil 500 hectáreas a comunidades yaquis como parte del proceso de recuperación territorial.

Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. San Ignacio Río Muerto, Sonora https://t.co/bwXyDynfVC — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 9, 2026

Anuncian apoyos para pesca, agricultura, vivienda y salud

La mandataria adelantó que el Gobierno federal reforzará programas relacionados con producción agrícola, pesca, vivienda, salud y educación en comunidades yaquis.

Sheinbaum propuso la integración de un plan productivo para cultivos y actividades pesqueras en coordinación con autoridades federales y representantes comunitarios.

También anunció que funcionarios federales regresarán a la región para atender temas pendientes relacionados con vivienda, escuelas y cobertura médica en comunidades indígenas.

El evento formó parte de la gira presidencial por Sonora, donde previamente Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Acueducto Seri, presentó el Plan de Justicia para el Pueblo Seri-Comca'ac y encabezó la apertura del Hospital General de Zona No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO