Claudia Sheinbaum presenta Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en Sonora: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este sábado 9 de mayo de 2026 la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en Sonora, como parte de la gira de trabajo que realiza en la entidad desde el pasado viernes.

La actividad forma parte de la estrategia del Gobierno federal para dar continuidad a los planes integrales dirigidos a comunidades indígenas, particularmente en materia de infraestructura, agua, salud, vivienda y desarrollo regional.

La visita presidencial a Sonora ha estado marcada por una agenda enfocada en proyectos sociales y de atención histórica a pueblos originarios del estado.

Plan de Justicia Yaqui busca fortalecer infraestructura y bienestar

Aunque aún no se han detallado los nuevos anuncios que integrarán esta etapa del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, se prevé que el evento contemple acciones relacionadas con obras hidráulicas, programas de bienestar, salud, caminos y fortalecimiento comunitario.

El Gobierno federal ha mantenido durante los últimos años distintos proyectos enfocados en garantizar derechos territoriales, acceso al agua y servicios básicos para comunidades yaquis en Sonora.

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La presentación de este sábado se realizará luego de que la mandataria federal encabezara reuniones con autoridades tradicionales y representantes comunitarios durante su recorrido por la entidad.

Presidenta inauguró Acueducto Seri y hospital del IMSS

Previo al evento del Pueblo Yaqui, Claudia Sheinbaum Pardo presentó el viernes 8 de mayo el Plan de Justicia para el Pueblo Seri-Comca'ac en Punta Chueca, donde también inauguró el Acueducto Seri, obra destinada a garantizar el acceso al agua potable en comunidades indígenas de la región.

Durante ese acto, la presidenta anunció además proyectos de turismo comunitario sustentable, vivienda, energía fotovoltaica y reconstrucción de caminos.

La mañana de este sábado, Sheinbaum también encabezó la inauguración del Hospital General de Zona No. 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Hermosillo, infraestructura hospitalaria destinada a ampliar la capacidad de atención médica en Sonora.

Sonora concentra proyectos prioritarios del Gobierno federal

La gira presidencial refleja la prioridad que el Gobierno federal ha otorgado a Sonora en materia de infraestructura social, atención a pueblos indígenas y fortalecimiento del sistema de salud pública.

En los últimos años, la entidad ha concentrado diversos proyectos estratégicos relacionados con agua, energía, conectividad carretera y programas de bienestar dirigidos a comunidades históricamente marginadas.

Se espera que tras la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui se den a conocer nuevos compromisos y acciones específicas para la región.

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