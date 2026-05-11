SEP abre discusión para definir cierre del ciclo escolar 2025-2026 tras polémica por adelanto al 5 de junio

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó el inicio de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, convocada para discutir el cierre del ciclo escolar 2025-2026 y revisar el inicio del calendario 2026-2027, luego de la polémica generada por el anuncio del 7 de mayo, cuando la SEP planteó concluir clases el 5 de junio.

Durante su posicionamiento inicial, Delgado Carrillo afirmó que la sesión extraordinaria responde a un “imperativo democrático” y a un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para abrir un espacio de reflexión y diálogo con las autoridades educativas del país.

Medios nacionales reportaron que la SEP volvió a revisar el calendario tras críticas de padres, docentes, organizaciones civiles y algunos gobiernos estatales.

El titular de la SEP pidió a secretarias y secretarios estatales de Educación exponer las reacciones que han recogido desde sus territorios, así como presentar propuestas para definir una fecha de cierre que atienda las distintas realidades del país.

¿Qué dijo Mario Delgado sobre el cierre del ciclo escolar 2025-2026?

Mario Delgado explicó que el único punto de la orden del día fue la discusión del calendario escolar, particularmente el cierre del ciclo 2025-2026. Reconoció que el acuerdo planteado el 7 de mayo respondió a dos factores: las altas temperaturas en distintas regiones del país y los posibles problemas de movilidad y atención derivados del Mundial de Futbol 2026.

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Sin embargo, admitió que las reacciones de los días recientes mostraron la necesidad de incorporar más voces a la discusión, entre ellas madres y padres de familia, además del magisterio, que enfrenta condiciones distintas según cada territorio.

“El país nos ha observado”, señaló Delgado al abrir la reunión, en la que llamó a revisar de fondo la manera en que está construido el calendario escolar. La propuesta original planteaba adelantar el cierre al 5 de junio, frente al calendario oficial que contemplaba actividades hasta julio.

¿Por qué la SEP busca revisar el calendario escolar?

El secretario de Educación Pública sostuvo que México no puede ajustarse a un solo calendario rígido, debido a las diferencias climáticas, sociales y territoriales. Mencionó casos como Sonora, donde las temperaturas pueden alcanzar 45 grados, así como regiones de la Huasteca Potosina, Oaxaca y Tabasco.

Delgado también cuestionó que el sistema educativo mantenga aulas abiertas después de la entrega de calificaciones sin un propósito pedagógico claro, pues consideró que ese periodo suele convertirse en una etapa administrativa.

A su juicio, la Nueva Escuela Mexicana debe priorizar el aprendizaje en comunidad y no solo el conteo de días efectivos de clase.

Además, planteó que el calendario debe considerar el derecho al descanso del magisterio, la salud mental de niñas y niños, y la carga de cuidados que recae principalmente en las mujeres cuando se cierran las escuelas.

¿Qué pidió Mario Delgado a los secretarios de Educación estatales?

Mario Delgado pidió a las autoridades educativas estatales presentar propuestas concretas sobre el cierre del ciclo escolar actual, con base en las necesidades de cada entidad. El objetivo, dijo, es lograr un balance entre un calendario nacional uniforme y la posibilidad de flexibilizarlo según las condiciones regionales.

La reunión se da después de que la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el ajuste aún estaba en revisión y planteó la posibilidad de mantener el calendario original en algunas entidades, mientras otras podrían adelantar el cierre por razones climáticas o logísticas.

El titular de la SEP llamó a salir de la reunión en unidad y convertir las diferencias en una oportunidad para construir un sistema educativo “más humano” y acorde con las distintas realidades de México.

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