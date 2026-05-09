Escuelas privadas de Yucatán rechazan adelantar fin de ciclo escolar por calor y Mundial 2026

Mientras la Secretaría de Educación Pública (SEP) prevé adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 al mes de junio por la celebración de la Copa Mundial de Futbol, escuelas particulares de Yucatán anunciaron que mantendrán las clases hasta julio y no aplicarán un recorte anticipado.

El pasado jueves, la SEP planteó el cierre del año lectivo el 5 de junio, y no el 15 de julio como estaba previsto, debido a las altas temperaturas y a la Copa FIFA, y el nuevo ciclo escolar se iniciaría el 31 de agosto.

El presidente estatal de la Asociación Mexicana de Escuelas Particulares, Elías Dájer Fadel, afirmó que modificar de manera abrupta el calendario escolar sería “pedagógica y logísticamente inviable”, además de representar un riesgo para el aprendizaje de los estudiantes.

El dirigente sostuvo que los programas académicos son diseñados con hasta un año de anticipación y que reducir varias semanas de clases afectaría directamente el cumplimiento de contenidos y evaluaciones. “No es posible cortar el programa sin sacrificar parte de los estudios que estamos trabajando. Los contenidos están estructurados por temas y no pueden cambiarse de un día para otro”, declaró.

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Temen retroceso tras rezago de pandemia

Uno de los principales argumentos del sector privado es evitar un retroceso educativo después de los efectos que dejó la pandemia de COVID-19, que tuvo su punto álgido en el 2020.

Según Dájer Fadel, los colegios privados lograron estabilizar nuevamente el nivel académico tras varios años de recuperación, por lo que perder semanas efectivas de enseñanza pondría en riesgo ese avance. Indicó que existe preocupación entre directivos y docentes ante la posibilidad de cerrar el ciclo en junio sólo por ajustes relacionados con la Copa Mundial.

“El sentir general de las escuelas es terminar el ciclo escolar completo y concluir actividades hasta julio”, sostuvo.

Más de 190 escuelas continuarían el curso

La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares señaló que alrededor de 190 planteles en Yucatán mantendrían sus actividades normales hasta el final del calendario previsto originalmente.

La postura marca distancia respecto a la intención planteada por la SEP, que analiza modificaciones al calendario escolar nacional debido a la logística y movilidad que implicará la Copa Mundial de Futbol de 2026, evento que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la determinación de reducir 40 días el periodo de clases “es una propuesta que aún no es definitiva”.