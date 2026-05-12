Omar García Harfuch reporta detenciones de objetivos prioritarios y líderes criminales en México

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó un reporte sobre las acciones más relevantes del Gabinete de Seguridad durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada este martes 12 de mayo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El funcionario destacó que, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, se realizaron detenciones de líderes de células criminales, objetivos prioritarios, operadores financieros y generadores de violencia en distintas entidades del país.

Estas acciones, dijo, derivaron de trabajos de inteligencia, investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales.

Entre los delitos relacionados con las personas detenidas se encuentran homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y armas, desaparición de personas, trata, robo de hidrocarburo, contrabando de combustible, lavado de dinero y trasiego internacional de narcóticos.

¿Qué objetivos prioritarios fueron detenidos en los operativos?

García Harfuch informó que en Nuevo León fue detenido José Antonio “N”, señalado como presunto líder de una célula relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible.

Noticia Destacada Cae “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, en operativo federal en Morelos; reportan 8 detenidos y dos agentes heridos

La investigación está vinculada con el aseguramiento de un buque en Tamaulipas usado para el ingreso y traslado ilegal de hidrocarburos.

En Morelos, autoridades detuvieron a Rodolfo “N”, alias “Don Ramón”, identificado como líder del grupo “Los Linos”, así como a Carlos “N” y otros integrantes de la misma estructura. Este grupo fue relacionado con extorsión, homicidio, robo de vehículo y trasiego de cocaína hacia Estados Unidos.

También se reportó la captura de José Porfirio “N”, alias “El Pío”, en Los Mochis, Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida por autoridades de Estados Unidos a través de Interpol.

Seguridad reporta decomisos de armas, drogas y laboratorios clandestinos

El secretario también informó que, del 1 de octubre de 2024 al 30 de abril de 2026, se han asegurado 28 mil armas de fuego, más de 391 toneladas de droga y 5 millones 480 mil pastillas de fentanilo.

#MañaneraDelPueblo. A nombre del Gabinete de Seguridad, @OHarfuch informa sobre los avances en las detenciones de la red de huachicol fiscal pic.twitter.com/Qh2SvejSHF — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 12, 2026

Además, el Ejército y la Marina han desmantelado 2 mil 337 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados del país.

Estas acciones, de acuerdo con el reporte, forman parte de la estrategia para debilitar las capacidades operativas y financieras de organizaciones criminales.

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