Pronóstico del clima en Yucatán 12 de mayo: Una vaguada dejaría lluvias fuertes este martes

La semana se mantendrá con ambiente caluroso en Yucatán junto a probabilidad de lluvias, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” en el pronóstico para este martes 12 de mayo.

Detalló que este día habrá ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Estas afectaciones se deberán a la formación de una vaguada sobre la región, inducida por el calentamiento diurno de la superficie, en interacción con el constante ingreso de humedad del mar Caribe y golfo de México.

En zonas con tormenta podrían presentarse descargas eléctricas abundantes, fuertes vientos y caída de granizo este martes.

Para este día se prevén #Lluvias de intensas a torrenciales en zonas de 6 entidades de #México.



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Además, habrá vientos del este-sureste de 15 a 25 km/h, con posibles rachas mayores a 40 km/h, aunque en la tarde se tornarán del Norte de Yucatán.

Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 38 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 23 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

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En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 23 y 35 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 24 y 36 grados.

En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 24 y 35 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 22 y máximas de hasta 36 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.

¿Seguirá el calor en Yucatán?

Las autoridades advierten que el calor extremo podría persistir en los próximos días, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.

Este periodo refuerza el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en una de las temporadas más intensas del año en la región.

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Recomendaciones ante lluvias y calor extremo

Procivy emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos: